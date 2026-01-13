Cuánto gana el personal de gendarmería en enero 2026: el salario que cobra

Gendarmería Nacional.

Los salarios del personal de Gendarmería Nacional, al igual que los de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario, dependen del Ministerio de Seguridad Nacional. En enero de 2026, los haberes se mantienen sin cambios, ya que aún no se anunciaron nuevos ajustes para el cierre de 2025 ni para el inicio del nuevo año.

Los montos vigentes surgen de la Resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial, que estableció aumentos escalonados entre junio y noviembre de 2025, con impacto efectivo en los salarios cobrados hasta diciembre. Ese esquema dejó definidos los valores actuales para todas las jerarquías, incluyendo haberes básicos y suplementos según función y categoría.

Los salarios de Gendarmería en enero 2026

Salarios básicos de Gendarmería en enero de 2026

A partir del último tramo de actualización, los haberes mensuales brutos quedan establecidos de la siguiente manera:

Comandante General: $2.606.544

Comandante Mayor: $2.372.854

Comandante Principal: $2.130.176

Comandante: $1.752.676

Segundo Comandante: $1.438.093

Primer Alférez: $1.213.391

Alférez: $1.077.899

Subalférez: $979.909

Suboficial Mayor: $1.516.321

Suboficial Principal: $1.372.236

Sargento Ayudante: $1.247.487

Sargento Primero: $1.134.080

Sargento: $1.030.981

Cabo Primero: $937.256

Cabo: $852.051

Gendarme: $774.592

Gendarme II: $704.174

Gendarmería: Suplementos por funciones de prevención barrial

Además del salario básico, la resolución contempla adicionales específicos, entre ellos el suplemento por Funciones de Prevención Barrial, destinado a reconocer tareas realizadas en contextos urbanos y rurales con mayor exposición al riesgo. Los montos por jerarquía son:

Comandante General: $1.087.791

Comandante Mayor: $945.907

Comandante Principal: $811.937

Comandante: $699.948

Segundo Comandante: $598.243

Primer Alférez: $520.211

Alférez: $477.258

Subalférez: $441.903

Suboficial Mayor: $640.742

Suboficial Principal: $598.824

Sargento Ayudante: $559.651

Sargento Primero: $518.195

Sargento: $466.844

Cabo Primero: $405.950

Cabo: $379.393

Gendarme: $354.573

Gendarme II: $339.742

Hasta el momento, el Gobierno no comunicó nuevas recomposiciones salariales para las fuerzas de seguridad federales. De este modo, en enero de 2026 los efectivos de Gendarmería continúan percibiendo los valores definidos en el último tramo del esquema aprobado en 2025, a la espera de eventuales anuncios que actualicen los haberes en función de la evolución de la inflación y del presupuesto nacional.

Cómo entrar a Gendarmería: requisitos para la inscripción

Para quienes buscan incorporarse a la fuerza, la Gendarmería exige cumplir con una serie de condiciones personales, documentales y físicas:

Ser argentino nativo o por opción

Presentar DNI vigente

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción (los menores deben contar con autorización de padres o tutores)

Acreditar estatura mínima y máxima , según el sexo: Mujeres: entre 1,60 y 1,85 metros Hombres: entre 1,66 y 1,95 metros

Haber completado estudios secundarios o encontrarse en trámite

Aprobar exámenes médicos, físicos y psicotécnicos

Presentar certificado de buena conducta

No registrar antecedentes penales

Además, la carrera exige formación constante, disciplina, evaluaciones regulares y posibilidades de ascenso, lo que convierte a Gendarmería en una alternativa profesional sólida dentro del ámbito de la seguridad pública, con estabilidad laboral y proyección interna.