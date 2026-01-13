Cuánto gana el personal de gendarmería en enero 2026: el salario que cobra

Los salarios del personal de Gendarmería Nacional, al igual que los de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario, dependen del Ministerio de Seguridad Nacional. En enero de 2026, los haberes se mantienen sin cambios, ya que aún no se anunciaron nuevos ajustes para el cierre de 2025 ni para el inicio del nuevo año.
Los montos vigentes surgen de la Resolución 944/2025, publicada en el Boletín Oficial, que estableció aumentos escalonados entre junio y noviembre de 2025, con impacto efectivo en los salarios cobrados hasta diciembre. Ese esquema dejó definidos los valores actuales para todas las jerarquías, incluyendo haberes básicos y suplementos según función y categoría.
Salarios básicos de Gendarmería en enero de 2026
A partir del último tramo de actualización, los haberes mensuales brutos quedan establecidos de la siguiente manera:
-
Comandante General: $2.606.544
-
Comandante Mayor: $2.372.854
-
Comandante Principal: $2.130.176
-
Comandante: $1.752.676
-
Segundo Comandante: $1.438.093
-
Primer Alférez: $1.213.391
-
Alférez: $1.077.899
-
Subalférez: $979.909
-
Suboficial Mayor: $1.516.321
-
Suboficial Principal: $1.372.236
-
Sargento Ayudante: $1.247.487
-
Sargento Primero: $1.134.080
-
Sargento: $1.030.981
-
Cabo Primero: $937.256
-
Cabo: $852.051
-
Gendarme: $774.592
-
Gendarme II: $704.174
Gendarmería: Suplementos por funciones de prevención barrial
Además del salario básico, la resolución contempla adicionales específicos, entre ellos el suplemento por Funciones de Prevención Barrial, destinado a reconocer tareas realizadas en contextos urbanos y rurales con mayor exposición al riesgo. Los montos por jerarquía son:
-
Comandante General: $1.087.791
-
Comandante Mayor: $945.907
-
Comandante Principal: $811.937
-
Comandante: $699.948
-
Segundo Comandante: $598.243
-
Primer Alférez: $520.211
-
Alférez: $477.258
-
Subalférez: $441.903
-
Suboficial Mayor: $640.742
-
Suboficial Principal: $598.824
-
Sargento Ayudante: $559.651
-
Sargento Primero: $518.195
-
Sargento: $466.844
-
Cabo Primero: $405.950
-
Cabo: $379.393
-
Gendarme: $354.573
-
Gendarme II: $339.742
Hasta el momento, el Gobierno no comunicó nuevas recomposiciones salariales para las fuerzas de seguridad federales. De este modo, en enero de 2026 los efectivos de Gendarmería continúan percibiendo los valores definidos en el último tramo del esquema aprobado en 2025, a la espera de eventuales anuncios que actualicen los haberes en función de la evolución de la inflación y del presupuesto nacional.
Cómo entrar a Gendarmería: requisitos para la inscripción
Para quienes buscan incorporarse a la fuerza, la Gendarmería exige cumplir con una serie de condiciones personales, documentales y físicas:
-
Ser argentino nativo o por opción
-
Presentar DNI vigente
-
Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción (los menores deben contar con autorización de padres o tutores)
-
Acreditar estatura mínima y máxima, según el sexo:
-
Mujeres: entre 1,60 y 1,85 metros
-
Hombres: entre 1,66 y 1,95 metros
-
-
Haber completado estudios secundarios o encontrarse en trámite
-
Aprobar exámenes médicos, físicos y psicotécnicos
-
Presentar certificado de buena conducta
-
No registrar antecedentes penales
Además, la carrera exige formación constante, disciplina, evaluaciones regulares y posibilidades de ascenso, lo que convierte a Gendarmería en una alternativa profesional sólida dentro del ámbito de la seguridad pública, con estabilidad laboral y proyección interna.