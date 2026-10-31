Salarios UOCRA: cuánto cobran albañiles en noviembre 2026

Los trabajadores de la construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) tendrán un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026. La actualización será del 1,7% sobre los básicos vigentes en octubre y alcanzará a los empleados comprendidos en los convenios colectivos de trabajo 76/75 y 577/10.

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El incremento corresponde al último tramo del acuerdo paritario firmado entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector. Con esta actualización, los salarios básicos por hora de los albañiles oscilarán entre $5.696 y $15.657, según la categoría y la zona donde desarrollen sus tareas.

Los montos finales dependerán de las horas trabajadas, los adicionales de convenio y los descuentos correspondientes.

Salarios de la UOCRA

UOCRA: cuánto cobra un albañil por hora en noviembre 2026

Desde el 1° de noviembre, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 tendrán nuevas escalas salariales, distribuidas en cuatro zonas geográficas: A, B, C y C Austral. En la Zona A, el oficial especializado cobrará un básico de $7.828 por hora, mientras que el oficial percibirá $6.697. Por su parte, el medio oficial recibirá $6.188 y el ayudante, $5.696. Los valores aumentan en las restantes zonas, de acuerdo con las condiciones geográficas establecidas por el convenio.

La escala salarial completa para noviembre es la siguiente:

Categoría Zona A Zona B Zona C Zona C Austral Oficial especializado $7.828 $8.689 $12.018 $15.657 Oficial $6.697 $7.437 $11.267 $13.393 Medio oficial $6.188 $6.860 $10.873 $12.377 Ayudante $5.696 $6.351 $10.557 $11.392

Los importes corresponden a los salarios básicos por hora y no incluyen los adicionales previstos en el convenio ni los descuentos que puedan aplicarse.

Cuánto cobran los serenos de la construcción en noviembre

A diferencia de las categorías que perciben remuneraciones por hora, los serenos tienen establecidos salarios básicos mensuales. Con el aumento de noviembre, los valores serán:

Zona Sueldo básico mensual Zona A $1.034.783 Zona B $1.152.793 Zona C $1.729.932 Zona C Austral $2.069.565

De esta manera, el salario básico mensual de un sereno de la construcción comenzará en $1.034.783 para la Zona A y alcanzará los $2.069.565 en la Zona C Austral.

De cuánto es el aumento de la UOCRA en noviembre 2026

El incremento de noviembre forma parte del acuerdo salarial firmado el 21 de septiembre entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El entendimiento, homologado el 29 de septiembre, estableció tres aumentos mensuales acumulativos:

Septiembre: 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto.

Octubre: 1,8% sobre los valores actualizados de septiembre.

Noviembre: 1,7% sobre los salarios básicos vigentes al cierre de octubre.

Como los incrementos son acumulativos, cada porcentaje se aplica sobre la escala salarial actualizada del mes anterior.

El acuerdo estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026, por lo que los próximos aumentos dependerán de las nuevas negociaciones entre el sindicato y las cámaras empresarias. Además de los salarios básicos establecidos para cada categoría, el convenio contempla un adicional del 20% por asistencia.

Este concepto debe calcularse por separado de los valores por hora publicados en las escalas salariales. Por lo tanto, el ingreso final de un trabajador dependerá de la cantidad de horas efectivamente trabajadas y del cumplimiento de las condiciones necesarias para percibir los adicionales correspondientes.

Salarios con aumento confirmado

Qué descuentos se aplican a los salarios de la UOCRA

El acuerdo salarial también establece un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los conceptos remunerativos de los trabajadores. Para quienes están afiliados a la UOCRA, ese aporte queda absorbido por la cuota sindical mensual.

En paralelo, las empresas deberán realizar una contribución patronal del 2%, destinada a acciones sociales y asistenciales. El entendimiento también permite compensar los incrementos salariales que los empleadores hayan otorgado voluntariamente desde agosto a cuenta de futuros aumentos, hasta cubrir los porcentajes establecidos en la paritaria.