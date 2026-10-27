Rutas argentinas en mal estado: demoras de hasta cuatro horas por el retiro del Estado

El mal estado de las rutas argentinas genera demoras estimadas de hasta cuatro horas para el transporte de cargas, según un informe de la consultora Focus Market elaborado a través de la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga (PAETAC). Los transportistas encuestados señalaron 37 tramos deteriorados en 21 provincias, con una extensión aproximada de 4.625 kilómetros.

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El relevamiento describe baches, sectores sin asfalto, banquinas descalzadas y señalización deficiente. Además de extender los tiempos de viaje, estas condiciones incrementan el consumo de combustible, aceleran el desgaste de los vehículos y elevan los riesgos para los conductores.

¿Cuáles son las rutas en mal estado?

Entre los corredores señalados aparecen las rutas nacionales 151, 152 y 40. La RN 151 encabeza el ranking de deterioro presentado por el informe, mientras que un tramo de la RN 40 en Santa Cruz registra la mayor demora estimada.

En la RN 151, entre Puelén y Cipolletti, los transportistas reportaron un fuerte deterioro a lo largo de 210 kilómetros. El documento también menciona una víctima fatal reciente en ese corredor, aunque la información suministrada no permite establecer las circunstancias del hecho ni atribuir sus causas al estado de la calzada.

La RN 152 fue descripta como intransitable en el relevamiento. En tanto, sobre la RN 40, entre Perito Moreno y Gobernador Gregores, se estimó un tiempo adicional de viaje de cuatro horas y ocho minutos, el más elevado entre los casos informados.

Otros dos corredores sobresalen por la extensión del deterioro y las demoras previstas: la RN 25 en Chubut, con unos 500 kilómetros afectados y dos horas y 50 minutos extra, y la RN 3 entre San Miguel del Monte y el cruce con la RN 226, con una demora estimada de dos horas y 22 minutos.

Más de 4.500 kilómetros afectados en rutas nacionales

La mayor parte de los problemas relevados se concentra en la red nacional: 35 tramos suman aproximadamente 4.540 kilómetros. Los otros dos tramos, que reúnen unos 85 kilómetros, corresponden a rutas provinciales.

El informe también identifica baches, desvíos y deterioro generalizado en sectores de las RN 3, RN 14, RN 16 y RN 40. Se trata de tramos reportados por los transportistas consultados, por lo que las cifras no representan un inventario exhaustivo de todas las rutas deterioradas del país.

Cómo impacta el deterioro de las rutas en los costos del transporte

Las demoras tienen consecuencias que van más allá del tiempo que tarda un camión en llegar a destino. Según el análisis de Focus Market, la infraestructura vial deficiente aumenta los gastos de combustible, neumáticos y mantenimiento, además de dificultar las entregas.

“El deterioro de las rutas representa un costo significativo para el transporte de carga, ya que incrementa el consumo de combustible, acelera el desgaste de neumáticos y vehículos, eleva los gastos de mantenimiento y genera demoras en las entregas”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

El economista sostuvo que esos factores reducen la productividad y afectan la rentabilidad de las empresas. También advirtió que el encarecimiento de la logística puede trasladarse al precio final de los bienes. El material suministrado, sin embargo, no cuantifica ese eventual traslado a precios ni el aumento de los costos operativos.

El efecto sobre la producción y las exportaciones

El diagnóstico también alcanza a la competitividad de los productores y exportadores. Transportar mercadería desde los centros de producción hasta los puertos y pasos fronterizos resulta más costoso cuando los recorridos demandan más tiempo y mantenimiento de los vehículos.

“El problema no es únicamente cuánto cuesta transportar una carga, sino cuánto encarece ese costo la producción nacional y qué capacidad tiene el país para competir con el resto del mundo”, expresó Di Pace.