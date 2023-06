Los precios de los granos con altibajos en Rosario

Los precios de los granos cerraron con altibajos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que los operadores estuvieron atentos a la evolución de las cotizaciones en Chicago, donde la soja y el maíz cortaron una racha de subas.

En soja, para las fijaciones de mercadería se ofrecieron de manera abierta $77.000 la tonelada, sin modificaciones respecto a la jornada anterior.

En cuanto al maíz, la oferta por el cereal con entrega contractual subió US$ 5 y se ubicó en US$ 200 la tonelada, mismo precio para la descarga en julio, mientras que la posición agosto se negoció a US$ 195.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por el trigo, las propuestas de compra para la entrega inmediata y contractual se situó en US$ 275 la tonelada, US$ 10 por debajo del cierre de ayer.

Para las posiciones de la cosecha 2023/24, el tramo de negociación entre diciembre y febrero del año próximo se ubicó en US$ 235 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 300 la tonelada.

Con información de Télam