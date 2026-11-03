El riesgo país superó los 800 puntos frente a un plan de Milei atado a las urnas de EE.UU.

El mercado financiero argentino volvió a mostrar señales de fragilidad en una jornada atravesada por la incertidumbre internacional y las dudas sobre la capacidad del gobierno de Milei para sostener su programa económico. El riesgo país trepó hasta los 821 puntos básicos, mientras las acciones argentinas registraban pérdidas acumuladas en el año y los inversores seguían de cerca las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que Donald Trump enfrenta la posibilidad de perder el control del Congreso.

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Las estimaciones preliminares del indicador elaborado por JP Morgan ubican el riesgo país argentino en 821 puntos, con una suba diaria del 2% y un incremento del 43,8% en lo que va del año. El dato refleja el encarecimiento de la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina y se produce en un contexto en el que los títulos públicos dejaron atrás buena parte de la recuperación que habían mostrado durante los primeros meses de 2026.

La tensión financiera no responde exclusivamente a factores externos. La elección estadounidense funciona como un elemento adicional de incertidumbre para un mercado que ya observa con preocupación la evolución de la economía argentina, la debilidad de la actividad y las dificultades para consolidar una recuperación que alcance al conjunto de los sectores productivos. La dependencia política y financiera de la administración de Milei respecto de Trump agrega, además, un componente específico a la reacción de los inversores.

En ese escenario, la posibilidad de una derrota legislativa del mandatario estadounidense aparece como un factor capaz de modificar las expectativas sobre el respaldo que Washington puede ofrecer a la Argentina. El resultado electoral todavía no está definido, pero los operadores comenzaron a incorporar la eventual pérdida de poder político de Trump en sus decisiones de inversión.

Vuelve a superar los 800 puntos

El riesgo país había cerrado en 597 puntos básicos el 13 de octubre y llegó a 805 puntos el lunes 2 de noviembre, antes de avanzar hasta 821 durante la rueda del martes. La aceleración se produjo después de que el indicador alcanzara niveles considerablemente inferiores durante el año. A principios de julio, el riesgo país se encontraba cerca de las 400 unidades, por lo que la cotización actual representa aproximadamente el doble de aquel registro.

El comportamiento de los últimos días también expone la volatilidad de los activos locales. El 26 de octubre, el riesgo país cerró en 765 puntos, mientras que el 30 de octubre llegó a 787 y el lunes siguiente superó nuevamente las 800 unidades.

El aumento tiene consecuencias concretas sobre las posibilidades de financiamiento del Estado argentino. El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos soberanos de un país y los títulos considerados de referencia, habitualmente los estadounidenses. Cuando el indicador aumenta, el mercado exige una tasa mayor para asumir el riesgo de prestar dinero a ese Estado.

Papeles privados también sufren

El índice Merval se ubicaba en 90.033 puntos, con una variación diaria positiva del 1,1%. Sin embargo, el indicador acumulaba una caída del 2,2% durante noviembre y una pérdida del 15,9% en lo que va del año. La situación resulta todavía más marcada cuando se observa el comportamiento del índice medido en dólares. El Merval en esa moneda registraba 54 unidades, con un avance diario del 0,5%, pero una caída mensual del 2,8% y un retroceso del 23% en el acumulado anual.

La diferencia entre las variaciones diarias y las acumuladas permite observar que las recuperaciones puntuales no alcanzan para revertir el deterioro de los últimos meses. En otras palabras, una jornada positiva no modifica necesariamente la tendencia general de los activos.

Entre las acciones que integran el panel principal, registraba pérdidas anuales de 30,3% para Banco BBVA, 25,1% para Banco Macro, 29,5% para BYMA, 45,9% para Edenor, 35% para Grupo Galicia y 43,3% para Supervielle. En el sector energético, Pampa Energía acumulaba una baja del 12,7% en el año, mientras que Transportadora de Gas del Norte retrocedía 41,6% y Transener perdía 31,5%. Loma Negra registraba una caída anual del 23,7%.

Los ADR argentinos negociados en Nueva York también reflejaban un escenario de pérdidas. Banco BBVA Argentina acumulaba una baja del 36,7% en dólares, Banco Macro retrocedía 32,6%, Grupo Galicia caía 41,1% y Supervielle perdía 48,7%. En ese mismo mercado, Globant registraba una caída anual del 29,3%, mientras que Edenor retrocedía 49,5% y Loma Negra 31%.

Aunque las acciones de YPF registraban una suba anual del 35,4% en pesos y del 23,3% en dólares, ese comportamiento no alcanza para compensar las pérdidas de buena parte del mercado argentino. La jornada financiera está atravesada por las elecciones legislativas estadounidenses, en las que se define la composición del Congreso y, por lo tanto, el margen de maniobra que tendrá Trump durante la segunda parte de su mandato.