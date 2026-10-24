Cerraron más de 200 fábricas de calzado y alertan: "Riesgo de extinción"

Una de las ramas de la economía más afectadas por el modelo aperturista de Javier Milei es la industria del calzado, que tuvo más de 200 fábricas cerradas en los últimos dos años y unos 10 mil empleados en la calle. Frente a este escenario, empresarios y trabajadores del rubro realizarán este martes una conferencia para denunciar que el sector "está en riesgo de extinción".

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"Convocamos a diputados y senadores nacionales, a las autoridades del Ministerio de Economía, a la Secretaria de Industria y Comercio, y a las autoridades correspondientes nos ayuden a diseñar políticas de contingencias que preserven las fuentes laborales y garanticen la sustentabilidad de las empresas y a su vez defender la producción nacional con desarrollo para todos los trabajadores", indicaron la Industria del Calzado de la Republica Argentina (Uticra) y las Cámaras empresarias en un comunicado conjunto.

En un texto titulado "La industria del calzado en riesgo de extinción", trabajadores y empresarios alertan que tanto "la invasión de productos con aranceles liberados" desde el exterior como "la caída estrepitosa del consumo" producen una profunda crisis en esta actividad. "Uticra y las Cámaras empresarias del sector del todo el país nos unimos para enfrentar estas políticas que son devastadoras para la industria y el empleo nacional", indicaron.

Según denunciaron, la situación que atraviesan es solo similar a la de 1999 y 2001, cuando estaban "en peligro de desaparecer" y realizaron movilizaciones para advertir por la crisis. "Ahora es la hora de ponernos de pie para defender nuestro sector y nuestro trabajo argentino", agregaron.

Los números de la crisis

De acuerdo a datos de la Cámara de la Industria del Calzado, en los últimos dos años de gestión mileísta "se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo, con el cierre de más de 200 fábricas" en distintas partes del país.

"La caída de la producción va de la mano con la caída de las ventas", indicó el presidente de la Cámara, Horacio Moschetto, en diálogo con Perfil.

Según planteó, la contracción de las ventas es uno de los factores detrás de la crisis, a la que se suman el aumento de las importaciones, el ingreso de mercadería por contrabando y las compras realizadas a través de plataformas digitales. "Entra mucho más importado de lo que nosotros exportamos", se quejó.

En el mes de septiembre, la producción del calzado cayó 26,6% interanual, de acuerdo a datos oficiales del Indec.

Este martes 27 de Octubre a las 15 horas, trabajadores y empresarios del sector harán una conferencia de prensa en el Salón "El Querandí", en Perú 322, ciudad de Buenos Aires, para dar detalles del estado de situación de la actividad y reclamar acción de las autoridades.

Cierres de fábricas y marcas

En las últimos meses se conoció que muchas empresas tuvieron que recortar su actividad o dejar de fabricar productos en el país. Fue el caso del grupo brasileño DASS, que clausuró sus establecimientos de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, y Eldorado, en Misiones. En esas plantas producía calzado para marcas internacionales como Adidas, Nike, Umbro, Fila y Under Armour.

Otra firma brasileña, Coopershoes, también abandonó la actividad en su fábrica de Las Flores, donde elaboraba productos para Converse. En paralelo, distintas empresas nacionales atravesaron dificultades: Viamo solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores después de implementar un ajuste, mientras que Mary & Joe, que supo contar con 32 locales dedicados al calzado femenino, cerró tanto sus tiendas como su planta de producción.