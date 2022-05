Julián Domínguez descartó un aumento en las retenciones: "De ninguna manera"

El ministro de Agricultura habló luego de las declaraciones de Alberto Fernández y desestimó la posibilidad de impulsar un proyecto que suba las alícuotas.

El ministro de Agricultura Julián Domínguez negó que vayan a aumentarse las retenciones al campo. Las declaraciones de Domínguez se dieron luego que el presidente Alberto Fernández se refiriera hoy a la necesidad de implementar medidas para que "los precios internos se desacoplen de los precios internacionales" en el marco de la guerra en Ucrania, entre las que mencionó la posibilidad de modificar las retenciones, pero planteó la dificultad ante el panorama adverso en el Congreso.

El titular de la cartera de Agricultura explicó a través de sus redes sociales que, pese a que exista una preocupación por el aumento de alimentos en todo el país, desde el Gobierno "de ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley".

Debido a que no se aprobó el Presupuesto 2022, el gobierno no puede aumentar las retenciones a las exportaciones al campo sin pasar por el Congreso nacional, donde el panorama para una discusión de ese tenor no es favorable: el Frente de Todos tiene solo un diputado más que Juntos por el Cambio y la mayoría de los diputados de terceras fuerzas, como el lavagnismo y los libertarios, se oponen a esta medida.

En la actualidad, las retenciones a la exportación del poroto de soja es del 35%, mientras que el trigo, cuyo precio subió 50% en dólares desde comienzos de año producto de la invasión rusa a Ucrania, está en 12%.

Qué dijo Alberto Fernández sobre las retenciones

El Presidente demostró preocupación frente a la suba de precios y dijo que continuará "buscando las maneras" para que los efectos económicos del conflicto de la Guerra entre Rusia y Ucrania "no afecten negativamente a los argentinos". También afirmó que en el Frente de Todos "hay una mirada común" de los problemas que afectan a la Argentina.

"Hay que hacer algo para que los precios internos se desacoplen de los precios internacionales. El modo son las retenciones, pero las retenciones son un tema legislativo, y necesito que el Congreso entienda la problemática y acompañe llegado el caso", afirmó el mandatario en una extensa entrevista que concedió a la FM Radio Con Vos.

En ese marco, Fernández agregó que cuando se habla de retenciones, "siempre la gente del campo interpreta que es una medida en contra de ellos" pero lo vinculó con la guerra entre Rusia y Ucrania al resaltar que el conflicto bélico "retiró productores del mercado".

"De repente, pasa algo en el mundo y alguien empieza a ganar más de lo previsto, y se produce una situación de riqueza inesperada, que pedimos que se distribuya de otro modo", dijo el mandatario. Según Fernández, se trata de un tema "muy sensible" al tiempo que agregó se trata de "un tema políticamente tratado por la oposición", tras recordar que "hace poco, hubo un tractorazo en Plaza de Mayo pidiendo no pagar la renta inesperada pese a que ningún chacarero la iba a pagar".

"El problema existe y hay que resolverlo, hay que buscar el modo. Resolverlo con el acuerdo, con la decisión de los involucrados o con un imperativo legal que tendremos que poner sobre la mesa y ver que dice la oposición", añadió el Presidente.