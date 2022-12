Ingresaron a las reservas del Banco Central los US$ 500 millones del préstamo del BID

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) cerraron hoy en US$ 39.586 millones y aumentaron en US$ 581 millones respecto del cierre del miércoles último, luego de que se computaran a favor los US$ 500 millones del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado a finales de noviembre,.

También se sumaron los cerca de US$ 70 millones que el BCRA pudo comprar en una intervención positiva en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante este lunes.

De esta forma, en lo que va del mes las reservas internacionales subieron US$ 1.581 millones, luego de haber iniciado diciembre en US$ 38.005 millones, según datos del BCRA.

La mejora en las reservas se explica tanto por la aprobación de créditos internacionales como por la liquidación de divisas de las compañías agroexportadoras por ventas externas de soja y sus derivados, que ya superaron los US$ 1.500 millones en los primeros días de vigencia del Programa de Incremento Exportador.

La aprobación del préstamo por parte del BID a la Argentina está destinada a que el país fortalezca su capacidad de planificar y financiar acciones climáticas, desarrolle un marco favorable para las finanzas sustentables que aseguren las inversiones necesarias para una transición sostenible e inclusiva del sector privado, e impulse la economía circular y la descarbonización de la actividad económica, informó el BID.

El Ministerio de Economía, por su parte, había precisado que el préstamo se desembolsaría en un solo pago en diciembre para, así, reforzar las reservas del Banco Central.

El préstamo tiene un plazo de amortización de 20 años, con 5,5 años de gracia y una tasa de interés basada en SOFR (Secured Overnight Funding Rate) que los bancos utilizan para fijar el precio de los derivados y préstamos denominados en dólares, precisó el organismo multilateral en un comunicado.

Con información de Télam