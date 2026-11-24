Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina cayeron este martes 618 millones de dólares que se estima fueron utilizados para subsidiar la fuga de capitales y compensar a los bancos internacionales por el desplome del valor de los títulos públicos que se utilizaron como garantía de un préstamo REPO por 6.000 millones de dólares.

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La variación de reserva corresponde a operaciones que se realizaron en el cierre de la semana pasada, entre jueves y viernes, y no incluye las operaciones que se realizaron este martes en el mercado financiero donde se alcanzó un nivel récord de volumen tanto en el mercado mayorista de divisa como en las versiones financieras MEP y CCL.

La administración del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y su amigo y socio en la actividad privada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, mantienen un alto grado de opacidad sobre la información de las intervenciones en los mercados de cambio y financiero, lo que obliga a hacer estimaciones del uso de las reservas para contener el precio de la divisa, que se disparó a nuevos máximos nominales.

El dólar mayorista cerró este martes en el nivel récord de 1.593 pesos y los tipos de cambio implícitos en operaciones con bonos terminaron en 1690,6 pesos el MEP con acreditación en cuentas locales y 1.791,6 pesos el CCL con acreditación en cuentas del exterior, marcando una comisión de 6% para llevarse las divisas del país.

Los tipo de cambio financieros operaron en la rueda por encima de los valores de cierre hasta que sobre el final ingresaron órdenes de compra de títulos públicos contra divisas que se sospecha fueron realizadas por el Banco Central o mesas de dineros vinculadas al Gobierno, como la del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

La caída de reservas detectada este martes corresponde al cierre de las operaciones pactadas la semana pasada, por lo que recién mañana como mínimo se podrá observar en las estadísticas del BCRA si siguen cayendo las reservas internacionales por motivos no vinculados a los precios de activos o pagos a organismos internacionales.

En el mercado financiero se negociaron este martes el récord de 997 millones de dólares entre los 516 millones en el MEP y los 481 millones en el CCL, y 300 millones correspondieron a negocios pactados en la rueda SENEBI, donde operan exclusivamente inversores institucionales. El volumen diario superó ampliamente los negocios del jueves pasado, de 792 millones de dólares, y del viernes, de 750 millones.

Como viene ocurriendo en cada rueda, la mayoría de las operaciones se pactaron en el bono AL30, que concentró el 77% del volumen total, lo que demuestra que se tratan de operaciones de dólarización y no de inversiones de cartera.

Las reservas internacionales del BCRA pueden variar por el precio de los activos que incluyen, como el oro, los yuanes o bonos del Tesoro de EEUU, o por pagos o desembolsos de organismos internacionales, pero nada de todo eso influyó en el desplome de 618 millones que se reflejó este martes, por lo que se atribuye al uso de las divisas líquidas.

El BCRA, según informó el viernes Florencia Donovan en la columna del diario La Nación, tuvo que utilizar dólares líquidos para compensar el menor valor de los títulos públicos entregados a los bancos comerciales como garantía de un préstamo REPO por 6.000 millones de dólares.

Ese préstamo tiene garantía de 20% en bonos del Tesoro de Estados Unidos y 80% en títulos públicos AL35 y AE38, que cubren el equivalente a 4800 millones de dólares por lo que se entregaron títulos por valor de 9.600 millones de dólares.

El desplome del valor de esos bonos que se reflejan en el Riesgo País arriba de los mil puntos y el nivel de tenencia globales que tiene el BCRA, 10.092 millones de valor nominal de AL35 y 5.093 millones de AE38, no alcanzaron a cubrir la garantía por lo que debió utilizar dólares líquidos.

La opacidad en las estadísticas en el BCRA impiden saber cuántos de los dólares que se usaron de las reservas corresponden a operaciones en el mercado para contener el valor de la divisa y cuánto para cubrir la garantía con los bancos internacionales.

El Tesoro enfrentará además este jueves, con el Riesgo País arriba de los mil puntos, una renovación crítica de deuda en pesos por 25 billones cuando solo tiene un saldo de 4,7 billones de pesos y 153 millones de dólares lo que lo obliga a alcanzar un alto porcentaje de renovación e incluso de emisión de nueva deuda convalidando una mayor tasa de interés.

La Secretaría de Finanza puso en oferta ocho títulos públicos, entre nuevas emisiones y reapertura, en todas las variantes posibles: tasa fija, ajustados por CER, tasa variable, duales al mejor rendimiento de TAMAR (plazos fijos mayoristas) o Dólar Link y dos bonos dólar link puros.

Entre tanto desconcierto, el equipo de Finanzas de Federico Furiase decidió poner todo lo que el mercado le pueda demandar, cuestión de alcanzar el objetivo de renovación.

El mercado espera el resultado de esta renovación para evaluar la posibilidad del Gobierno de cumplir con los compromisos de la deuda en divisas por unos cinco mil millones hasta el 9 de enero.