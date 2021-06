La industria petroquímica arrojó en abril una mejora de 8% interanual

Respecto al mes previo, la actividad registró una crecimiento del 5%.

La industria química y petroquímica creció 8% interanual en abril último y otro 5% respecto de marzo, según un informe difundido hoy por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. La comparación interanual se hizo sobre una base muy baja, ya que en abril del 2020, por las restricciones establecidas para hacer frente a la pandemia, las plantas trabajaron con baja capacidad.

El estudio señala que las ventas locales cayeron 3% respecto de marzo, pero tuvieron una suba interanual del 51%, en la que impactan el aumento en precios y los volúmenes vendidos. Las ventas acumularon un crecimiento del 29% entre enero y abril últimos.

El acumulado en los primeros cuatro meses sufrió una baja del 8%, comparado con igual período del 2020. Las exportaciones del sector sufrieron en el primer cuatrimestre una caída del 20% interanual, pero se observó una recuperación intermensual del 17% respecto de marzo y una recuperación interanual del 10%.

"Tanto para el mercado local como para el externo, las ventas se vieron favorecidas por los productos finales termoplásticos e intermedios", explicó el informe. El relevamiento muestra que la capacidad instalada del sector durante abril 2021 tuvo un uso promedio del 61% para productos básicos e intermedios, y del 89% para los petroquímicos.

La balanza comercial del sector durante abril alcanzó un déficit de 416 millones de dólares, 17% menor al mismo mes del año anterior, con variaciones del 23% en las importaciones y del 33% en las exportaciones. El informe acentúa que las pequeñas y mediana empresas mantienen su recuperación en producción, "alcanzando en abril un crecimiento del 27% respecto al mes anterior".

Las ventas totales de los productos comunicados por las empresas participantes del informe alcanzaron en marzo pasado los US$ 312 millones, acumulando un total de US$ 1.120 millones en el primer cuatrimestre del 2021. El director ejecutivo de la entidad, Jorge de Zavaleta, analizó que "desde inicio de año, las empresas se enfrentan a grandes desafíos por eso algunas han dejado de producir a capacidad máxima, algunos han visto una reducción en la oferta y otros han experimentado un gran aumento de la demanda". Y señaló: "Creemos que la industria química y petroquímica no solo es tan importante ahora como lo era antes de la emergencia global de la pandemia del Covid19, sino que en realidad es mucho más relevante para el futuro".