El Gobierno apuesta a la suba de exportaciones de Pymes a China

Matías Kulfas

El Gobierno presentó el Plan de Desarrollo Exportador a China, una estrategia integral con financiamiento, capacitación, y apoyo técnico al sector privado. Los objetivos son aumentar los envíos argentinos a ese país y beneficiar a alrededor de 1.000 pequeñas y medianas empresas (pymes), con una inversión pública de $ 1.500 millones.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y al embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, fueron los encargados de presentar el Plan de Cooperación con China.

"La apuesta de China por fortalecer el tamaño de su mercado interno y el poder adquisitivo de sus consumidores abre la oportunidad de aumentar y diversificar nuestras exportaciones", afirmó Kulfas. Además, precisó que "el intercambio bilateral entre la Argentina y China creció de aproximadamente U$S 2.000 millones en el 2000 a U$S 16.000 millones en 2019", y remarcó que el gigante asiático "es el segundo socio comercial del país, y en algunos meses de 2019 y 2020, se ha ubicado en el primer lugar".

Por otra parte, el ministro indicó que en 2019, Argentina exportó a China por US$ 6.800 millones, lo que representa aproximadamente el 10,8% del total de las exportaciones, y señaló que "a pesar de la pandemia, las exportaciones argentinas a ése país pudieron sostenerse durante 2020".

El acto se realizó hoy en el Centro Cultural Kirchner, y contó con el acompañamiento del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Alejandro Sehtman; el subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PyME, Pablo Bercovich, y la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME, Leticia Cortese.

Los ejes del plan

El Plan de Desarrollo Exportador a China implicará una inversión pública de $ 1.500 millones, en aportes no reembolsables para ayudar a la asistencia técnica de las pymes, y nuevas líneas de crédito para prefinanciar exportaciones que totalizan más U$S 10 millones, entre otros beneficios e iniciativas.

De esta forma, las pymes que exporten a ese país tendrán el beneficio del acceso a una línea de crédito en dólares, con un monto total a otorgar de hasta U$S 10 millones, a tasas subsidiadas, según se trate de nuevos exportadores, por hasta US$ 200.000 y al 4% anual; o de ya consolidados, por hasta U$S 300.000 y el 4,5%.

También se dispondrá de una línea en pesos, con un monto total de $ 500 millones, también con tasas subsidiadas, a través de cual las pymes podrán solicitar hasta $ 16 millones con el 27% anual, si es una nueva firma exportadora; o hasta $ 24 millones al 30%, si es "exportador frecuente".

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) será el encargado de gestionar las dos líneas de crédito, en el marco de la cooperación de China con el Gobierno argentino. También habrá capacitaciones, seminarios y ronda de negocios para ayudar a potenciar las exportaciones argentinas al país chino.

Las rondas de negocios incluirán a los sectores de productos orgánicos, lácteos, alimentos para mascotas, bebidas e infusiones (jugos de fruta, yerba mate), carnes (vacuna, ovina, caprina, aviar y porcina), vinos, productos culturales, educativos y de diseño, y frutos secos.

Para Kulfas, "la nueva clase media china abre nuevas perspectivas no sólo por aumento de la demanda, sino también por el crecimiento de sus exigencias y expectativas". Al respecto, consideró que hay "oportunidades en el sector de carnes, dónde el comercio y las inversiones entre nuestros países están creciendo de forma acelerada".

Con este plan, el objetivo es que las pymes puedan acceder a mejoras en la productividad, adaptaciones productivas, desarrollo de herramientas comerciales y plataformas de comercio electrónico, certificaciones de calidad, y asesoramiento legal para obtención de registros y licencias.