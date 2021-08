Desde Mendoza, Guzmán reafirmó que el PBI de la Argentina crecerá 8% este año

El ministro de Economía aseguró que "Argentina está atravesando un proceso de recuperación sólida y el empleo está creciendo".

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, aseguró hoy en Mendoza que la economía argentina crecerá un 8% este año como parte de "un proceso de recuperación sólida”. Lo hizo tras su vista a la empresa metalúrgica Impsa, recientemente apoyada por la Nación en su proceso de capitalización.



“La economía argentina está atravesando un proceso de recuperación sólida, los indicadores están mejorando, el empleo está creciendo. Hemos actualizado al alza las proyecciones del crecimiento del producto bruto interno al 8%”, explicó el ministro de Economía. En diálogo con la prensa en un hotel céntrico, Guzmán aseguró que “es necesario un Estado nacional y provincial que apueste a la producción y generación del trabajo y el Gobierno nacional está haciendo todo para que eso suceda”.



“De hecho uno de los reclamos era la compatibilidad de la AUH, la Tarjeta Alimentar, con el trabajo temporario y es algo que nuestros productores estaban reclamando para generar trabajo en la cosecha y que se ha logrado”, dijo. Resaltó que Argentina “ha puesto en práctica un modelo económico que tiene a la producción y al trabajo en el centro.

El ministro reseñó que el país viene de “una doble crisis, una crisis macroeconómica muy profunda que comenzó en abril de 2018 cuando colapsó el modelo económico que había implementado el gobierno anterior y a eso se le suma la crisis de la pandemia”, comentó. “El Estado ha hecho un esfuerzo muy importante para poder sobrellevar esta situación y proteger la producción y los sectores más vulnerables de la economía y así mantener al tejido social y productivo de pie. Eso se ve hoy. Eso no viene de la nada, es el resultado de políticas públicas concretas entendiendo que hay un camino muy importante que recorrer y que el Estado juega un rol muy activo en la protección social en este camino”, añadió. “¿Qué hubiese pasado en Argentina si no hubiera habido ATP, Repro, IFE? Si no se hubiese hecho eso se hubieran destruido capacidades productivas y sociales en la Argentina y no se estaría recuperando”, se preguntó.

Además de visitar la planta de Impsa, Guzmán mantuvo un encuentro con empresarios pymes de diferentes sectores productivos. Por la tarde, participó de una conferencia en la Universidad Nacional de Cuyo sobre economía; en tanto que el sábado compartirá un plenario sobre producción, economía y futuro.En cuanto a la relación del Gobierno nacional con el de Mendoza, le ministro definió que la provincia "tiene una importancia fundamental”. En tanto, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (PJ) apuntó que la provincia “se encuentra en una de sus peores crisis en los últimos 30 años y que esto no se debe exclusivamente a la economía nacional”.