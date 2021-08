Contra la operación del éxodo de empresas, crecen las inversiones en el país

En época de escasez de divisas, se aceleran las apuestas de las empresas en medio del proceso de reactivación económica de las post pandemia.

Contra las operaciones de prensa que intentan instalar representantes económicos de la oposición sobre un supuesto "éxodo de empresas", desde el Gobierno difundieron los datos más recientes sobre las inversiones que realizaron distintas compañías. En época de escasez de divisas, se aceleran las apuestas en medio del proceso de reactivación económica de las post pandemia.

Cadena Sbarro

Los directivos de la cadena de pizzerías estadounidense Sbarro anunciaron su desembarco en la Argentina con la apertura de 35 locales hasta 2025, con una inversión estimada de 15 millones de pesos por cada punto de venta.

Mercado Libre

La empresa anunció la creación de 1.200 puestos de trabajo en la compañía hasta fin de año. Así, y tras contratar 2.500 personas en los últimos 12 meses, la empresa en diciembre contará con 10.000 empleados en todo el país.

Penalty

La firma deportiva anunció una inversión por más de 26 millones de dólares para reanudar la producción local de calzado e indumentaria deportiva.

Confecat

El empresario Carlos Muia compró el 45% de Santista Argentina, el principal productor de denim y ropa de trabajo del país (OMBU). Hace pocos días, adquirió Confecciones Riojanas, una planta que fue cerrada en 2019. Ahora se llama Confelar. Es dueño de cuatro plantas textiles en el norte y da trabajo a 1675 operarios.

Molino Trigotuc

Con apoyo del BICE anunció una inversión por $ 90 millones. La empresa, que elabora harina de trigo, extrusión de soja y alimento balanceado, completará así la actividad aviar iniciada hace dos años y comercializará pollo listo para faena.

Rehau

La empresa alemana concretará una inversión de 17 millones de dólares para construir nueva fábrica de perfiles para puertas y ventanas de PVC.

Unicornios

En una semana, tres empresas tecnológicas argentinas se transformaron en unicornios (Ualá, Mural y Tiendanube) es decir, valen más de U$S 1.000 millones, y así llegan al selecto grupo mundial que alcanzaron gigantes como Uber, Airbnb o SpaceX.

Grupo textil RA Intertrading

Planea agrandar su planta de producción en Villa Lugano (inversión de 3,5 millones de pesos de Desarrollo Productivo) marcó un hito relevante al haber alcanzado un millón de prendas exportadas. Fabrica 10.000 prendas diarias para marca líderes como Nike, Adidas, Puma, Kappa, Fila, Umbro y Converse.

Planta de etanol más grande del país

La empresa Acabio invertirá U$S 50 millones para ampliar su planta industrial de producción de etanol, ubicada en la localidad cordobesa de Villa María, que a la vez permitirá potenciar el nivel de producción para abastecer al mercado interno y externo. El complejo será el más grande de su tipo en Argentina.

En un año y medio de gestión del Frente de Todos, se alocaron casi 900 inversiones por U$S 33.673 millones, encaradas por compañías de capitales extranjeros, nacionales y de composición mixta.

Los datos procesados por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) en base a información del ministerio de Economía dan cuenta de inversiones que llegaron a sectores, principalmente, con capacidad exportadora. Avanzaron proyectos en la minería, el sector automotriz, de hidrocarburos, logística, energía eólica, hotelería y de la economía del conocimiento, entre otros.

Que pasó en la primera parte del año

Durante el primer semestre, Argentina experimentó un aumento en el flujo de inversiones tanto a nivel extranjero como local, con el anuncio de 23 proyectos por un monto de 482 millones de dólares, con un estimado de más de 1.690 empleos futuros. Los datos surgen de la última actualización del “Monitor de Inversiones” que elabora la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), dependiente de la Cancillería.

El trabajo informó además que la mayoría de los proyectos de inversión anunciados en la primera mitad del año fueron de origen estadounidense (64,7%). Las inversiones anunciadas provenientes del país del norte tendrán como destino principalmente los sectores de hotelería (53%), retail (20%) y oficinas de ventas (10%).

El documento destacó los emprendimientos en manufacturas (U$S 80 millones), mantenimiento (U$S 75 millones) y logística y transporte (U$S 20 millones), desarrollo de software y servicios bancarios y financieros, entre otros.

El análisis que realizó la Agencia encargada de la promoción de las inversiones confirmó el aumento sostenido de la cantidad de divisas volcadas por el sector privado en la economía, que -de acuerdo a datos del INDEC- en el primer trimestre de este año alcanzará los $ 129.386 millones de pesos, superando las inversiones recibidas en los mismos períodos de 2019 y 2020.

Este monto de Formación Bruta de Capital –inversión tanto local como extranjera– representa un incremento del 6,1% con respecto al nivel de inversiones del cuarto trimestre de 2020 y supera en un 13,3% el alcanzado en el período enero-marzo de 2019.