Más de la mitad de las pymes argentinas anticipa una recuperación tras la pandemia

El 53 por ciento de las pymes argentinas tiene una visión positiva sobre la situación de sus negocios en el futuro. El optimismo se contrasta con una realidad en la que el 58 por ciento de las firmas consultadas reporta menos ingresos que el año pasado y el 28 por ciento tuvo que reducir personal. La encuesta fue realizada por la red social Facebook para el reporte global sobre la situación de 30.000 pymes que operan en su plataforma en más de 50 países, realizado en conjunto con el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (OCDE).

El relevamiento a nivel global sobre el impacto del Covid 19 evidenció que más de la cuarta parte de las pymes en el mundo tuvo que cerrar sus comercios entre enero y mayo, aunque en algunos países esa cifra aumentó hasta el 50 por ciento. Además, un tercio de las empresas que operan redujeron su carga laboral. Entre las que aún operan dijeron que las ventas cayeron en forma significativa en comparación con el último año, según el reporte mundial.

En el caso particular de la Argentina, se observa un aumento en las ventas online. Más de la mitad dice que el 25 por ciento o más de sus ventas se ha realizado en forma digital el último mes. Si se amplía el análisis a la región, la encuesta revela que ocho de cada diez emprendimientos están siendo fuertemente afectados por la crisis y redujo fuertemente su flujo de fondos. Un 75 por ciento exhibió una contracción de la actividad.

Según el relevamiento de Facebook, BM y OCDE, las pymes comandadas por mujeres son más propensas a verse afectadas por la crisis generada por la pandemia y cerrar. No solo porque hay una mayor proporción de mujeres operan microempresas que no tienen empleados (37 por ciento en comparación con el 24 por ciento para los hombres), sino que también las pymes lideradas por mujeres tienden a estar concentradas en aquellos sectores que se vieron más afectados por las restricciones al comercio.