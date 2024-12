Sergio Leavy: "Lo de Kueider podría tener consecuencias, hasta la anulación de la ley Bases"

La política argentina fue sacudida por la detención del senador de Unidad Federal Edgardo Kueider: desde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) recuerdan que llegó al Senado por el peronismo, pero Unión por la Patria le recuerda el rol preponderante que le dieron en la ley Bases y su casi promoción para controlar la SIDE desde la comisión de Seguimiento de Servicios de Inteligencia. Sobre este tema opinó el senador nacional de Unión por la Patria Sergio Leavy que alertó sobre el impacto que podría tener si se comprueba que el dinero no declarado que el enterrriano quiso sacar del país era de una coima.

En una entrevista con El Destape, el legislador por Salta también criticó los vínculos que el presidente Javier Milei entabló con los gobernadores y puso en duda el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que el Gobierno vende como beneficioso. También repudió que la gestión de LLA no haya enviado un presupuesto para el 2025 al Congreso.

Por último, analizó el estado de situación del peronismo de cara a las elecciones 2025 y cuál debería ser el rol de la ex presidenta Cristina Kirchner en el armado de la principal fuerza opositora.

- ¿Cómo está viendo la situación de Kueider? El bloque de Unión por la Patria pidió su remoción...

- Ya presentamos un proyecto de remoción de Kueider. Es un senador que entró por nuestro espacio, pero viene respondiendo en la ley Bases y todo lo que viene presentando Milei, por eso es presidente de una de las comisiones más importantes, como la de Asuntos Constitucionales. En su momento estuvo la decisión de ingresar como presidente de la Bicameral de Inteligencia. Así que es una persona clave en el gobierno de Milei y fue uno de los que consiguió el empate en la ley Bases.

- ¿Ves un intento de LLA de querer despegarse de esta colaboración con el oficialismo?

-Nosotros creemos que debemos investigar judicialmente, y, si se comprueba que hubo una coima, plantear la nulidad de la ley Bases. Por el voto de Kueider, habría que hacer una denuncia penal, ya que la voluntad de esa ley estaría viciada, si se comprueba que los 200 mil dólares vinieron de LLA para que este senador haya votado esa ley. Por eso es fundamental que la justicia investigue, que se hagan las denuncias correspondientes. Él pidió apartarse de sus fueros, pidió licencia y demás. Esto podría tener consecuencias, hasta la anulación de la ley Bases. Vamos a pedir su remoción y seguramente LLA se va a oponer. Si Kueider fuese nuestro, no hubiese votado la ley Bases y otras leyes que estuvo apoyando este tiempo (N. de R: la ley Bases estuvo empatada en el Senado y se aprobó por el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel).

- ¿Cómo definiría la relación de Milei con el parlamento en este año de gestión de Milei?

- Un destrato muy grande, siempre poniendo epitetos antidemocráticos, que somos un nido de ratas; despreciando a uno de los poderes del Estado. Este sería el segundo año que puede gobernar sin presupuesto y esto significa que quiere hacer más ajuste, tener discrecionalidad sobre a quién ayudar o no. Si vos tenes un presupuesto de hace dos años, que quedó obsoleto por semejante inflación que tuvimos en estos dos años, cuando las universidades vengan a pedirle que aumente, van a decir que ya cumplieron con la ley porque cumplieron porque le dieron lo que fijó el presupuesto 2023. Hay claramente un destrato hacia la institucionalidad y un poder que es fundamental de la república.

- Y en este contexto, ¿cómo ves que se está moviendo Villarrruel? ¿Cómo es el vínculo con la oposición?

- Es una presidenta (del Senado) que está tratando de acomodar las cosas para que el Gobierno obtenga resultados. En ningún momento la veo como una posibilidad de que vaya a conducir otro espacio. La veo con una gran interna con el Presidente, más que nada ideológica. Pero no la veo como una opción dentro del peronismo ni de la oposición. Los que estamos en este espacio creemos que hubo un Estado que durante la dictadura que mató gente y élla cree que son unos héroes. Hay muchas cosas que nos diferencian que creemos que no nos van a llegar a ningún puerto con Villarruel.

- ¿Cómo ve este vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores para sacar leyes?

- Milei promete, que los gobernadores, como el de Salta, comienzan a tratar que las obras continúen, que están paradas desde que está el gobierno de Milei. Eso nos trajo infinidades de problemas, más que nada en la obra pública. Sáenz presentó un pacto de Güemes, haciendo un petitorio, mostrando cuáles eran las obras que se están haciendo y no deberían detenerse, y las detuvo a todas. Están pasando cosas que nunca hubiese creído. En a ruta nacional 16, que sale de la 34, de Salta a Corriente, vecinos con carretillas salieron a tapar los hoyos. Dicen que los privados iban a mejorar las obras y estamos viendo vecinos comunes que están tratando de mostrarlo.

- El Gobierno mencionó que el RIGI venía a beneficiar la industria minera ¿qué impacto tuvo en Salta?

- Hay una empresa que dice que se va a adherir. El RIGI ya se aprobó en las dos cámaras, pero no hay movimiento económico porque los grandes emprendimientos están buscando otro tipo de situación, que no es solamente haberle quitado impuestos y regalado todo. No ven con buenos ojos lo que está haciendo Milei. Nosotros producíamos 43 millones de metros cúbicos diarios de gas en nuestras cuencas del noroeste y bajamos a 3, porque, en la época de Menem los privados no explotaron ni limpiaron los pozos ni hicieron otros estudios. Así que esto nos lleva a un desastre.

El futuro del norte argentino, de Salta, Catamarca, Jujuy, es la minería. Pero es imposible si no hay infraestructura. La ruta 51 que va a San Antonio de los Cobres está destruida por las últimas lluvias y Vialidad no está haciendo nada. Quieren privatizar el Ferrocarril Belgrano, que saca toda la producción. Hoy Salta tiene solo seis convoys mensuales y si se privatiza se van a quedar con el lugar rentable, que es la pampa húmeda cercana al puerto y el ferrocarril del norte grande va a desaparecer. Los gobernadores quieren hacerse cargo del Ferrocarril Belgrano, pero si no pueden hacerse cargo de la salud y la educación, termina siendo una utopía.

- Luego de la interna del Partido Justicialista (PJ) que no se concretó, de los ataques de La Cámpora al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que no está en escena ¿Cómo definirías el estado actual del peronismo?

- No hay una decisión de que salgan nuevos dirigentes, nuevos conductores. En algún momento, Cristina dijo que esperaba que tomaran su bastón de mariscal y salgan a luchar. Veo muchos que están dudando, dirigentes que no se hacen ver. No veo una renovación como quisiera todo el mundo. Veo a Milei y mucha gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo, pero no una oposición unida. Es algo que nos tenemos que replantear.

En 2019 empezamos a hacer varios encuentros en muchos lugares del país con un lema que decía "hay 2019", cuando nadie creía. Esa unidad hizo que surgieran otras posibilidades de crecimiento y volvieramos al gobierno. Decíamos que teníamos que volver para ser mejores, y ahora tenemos que ser mejores para volver. Eso lo tenemos que plantear urgentemente, porque ya tenemos una intermedia y hay tres años para una elección presidencial.

- ¿En qué rol considerás que debe tener Cristina Kirchner? ¿Crees que pueda definir las candidaturas o se puede llegar a presentarse como candidata?

- La veo en ambas. Representando una candidatura a diputada en la provincia de Buenos Aires, sería bueno para nuestro espacio, para el voto duro que tenemos y muchos que la están pasando mal y se acordarán de los buenos momentos que tuvimos entre 2003 y 2015, con crecimiento en mejora económica para todas las familias. También la veo como una de las artífices del armado de dirigentes que sean opositores al modelo de Milei, que no ingresen Kueiders que después cambien.

Yo soy presidente del Partido de la Victoria, pero es importante que en el Partido Justicialista y en otros partidos, pongamos dirigentes que sean probos: que además de ser buenas personas y buenos vecinos, también tengan una conciencia de país que no la tiene LLA.

- ¿Cuál es tu posición con los pliegos para los jueces de la Corte Suprema? Algunos senadores de Unión por la Patria firmaron el de Ariel Lijo, pero también el interbloque rechazó que el Gobierno los envíe a comisión...

- El tema de los pliegos es un hecho político importante, porque los jueces definen políticas de Estado. También es importante que uno de los jueces de la Corte sea mujer, quizás deberíamos ver la posibilidad de que sea una Corte, no de cinco, sino de siete y poder poner otras miradas en la justicia.

Es la institución menos valorada por la comunidad, porque la Corte actúa de una forma que no es la correcta. Claramente mide con diferente vara la mismas situaciones. Ahí te das cuenta que no hay solamente que nombrar dos jueces, sino ver a quién nombrar y qué miradas poner en la justicia.

-Finalmente, el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias con proyectos que le interesan al Gobierno, entre ellos, la eliminación de las PASO ¿cuál es tu poisición con el temario?

- Lo más grave es que no se trate directamente el presupuesto. Imagino que los gobernadores no deben estar contentos. Mi provincia tiene la caja jubilatoria transferida, no tiene problemas como otras. En las transferencias de las provincias fue brutal la caída. Si hay un déficit cero, es porque no están pagando lo que en una vivienda serían la boleta de los servicios. Hoy, discrecionalmente, el Presidente está ahogando a las provincias y es lo más grave que está pasando.

Vemos que en las extraordinarias solamente están intentando, porque a ellos les convendría, eliminar las PASO. Ni siquiera es un hecho que movería el amperímetro en la economía y más con Boleta Única de Papel. Claramente lo están haciendo para la conveniencia una sola fuerza política y en un año electoral no debería haber cambios. No me puse a analizar si a nuestra fuerza nos conviene o no, pero creo que no debe ser una situación coyuntural.