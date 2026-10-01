Tras la privatización de rutas, aumenta 20% el peaje Chaco-Corrientes desde octubre: cuánto costará

Con la privatización de la red vial nacional y el inicio de la nueva concesión de las rutas, cruzar el peaje entre Chaco y Corrientes será un 20% más caro: la tarifa para vehículos livianos con TelePASE pasará de los actuales 1.500 a un valor estimado de 1.800 pesos. El mismo esquema alcanzará al peaje de Makallé, que desde ahora dejará de actualizarse según el índice de inflación.

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El esquema autorizado también establecerá una diferencia entre quienes utilicen el sistema automático y quienes continúen abonando de manera manual en las cabinas. Para los vehículos livianos sin TelePASE, el valor será superior al de quienes cuenten con el dispositivo electrónico. Según lo informado por Vialidad Nacional, la diferenciación busca agilizar el paso por las estaciones de peaje, reducir las demoras y favorecer la fluidez del tránsito.

La nueva concesión no modificará la modalidad de multipase que actualmente utilizan quienes cruzan con frecuencia entre ambas provincias del NEA. De esta manera, una vez abonada la tarifa correspondiente, el vehículo podrá realizar nuevos cruces durante el período comprendido entre las 0 y las 24 horas sin efectuar otro pago.

La adhesión al TelePASE puede realizarse de manera online y gratuita a través del sitio oficial del sistema. El usuario debe registrar sus datos, ingresar la patente del vehículo y asociarla a un medio de pago habilitado. Actualmente, TelePASE permite abonar mediante tarjeta de crédito y también vincular el servicio con Mercado Pago, entre otras alternativas disponibles.

Una vez completado el trámite, el usuario puede solicitar el dispositivo TAG para colocarlo en el parabrisas o retirarlo en un punto de colocación habilitado. Las pasadas quedan registradas automáticamente y el importe se debita del medio de pago asociado, sin necesidad de detenerse para realizar el pago manual. El sistema utiliza un único dispositivo para circular por las rutas y autopistas que integran la Red TelePASE.

Presupuesto 2027: Milei rescindió el 70% de las obras públicas y profundiza el ajuste en Vialidad

El Gobierno nacional ya rescindió el 71% de las obras viales que recibió en ejecución. Según se desprende del propio mensaje del Proyecto de Presupuesto 2027, de las 2.339 obras que recibió en ejecución el Estado nacional, rescindió 1.683, en tanto que 457 fueron transferidas a provincias y sólo 199 quedaron bajo gestión directa de Nación. A su vez, apenas inició 18 obras en 2024 y ninguna en 2025, y el Presupuesto 2027 le asigna solo el 0,3% del PBI.

El caso de Vialidad Nacional es el más evidente. El organismo tendrá en 2027 un presupuesto real 72,8% inferior al que ejecutó en 2023. Dentro de ese total, el mantenimiento de las rutas nacionales recibirá un 66,7% menos que en antes del inicio de la actual gestión nacional, mientras que la rehabilitación y repavimentación quedará 78,6% por debajo de aquel año. Así, después de casi tres años de fuerte ajuste, el proyecto no plantea una recomposición del mantenimiento de la red vial sino la continuidad de un nivel de gasto estructuralmente bajo.

De este modo, la administración libertaria busca consolidar el próximo año el esquema de obra pública iniciado en 2024, basado en una reducción de la participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a provincias y municipios y una mayor presencia del sector privado.

El gasto de capital asociado a infraestructura medido en pesos constantes de 2027, pasa de alrededor de $18,4 billones en 2023 a $5,1 billones en 2024, y se mantiene luego en niveles históricamente bajos: $3,9 billones en 2025, $3,7 billones en 2026 y $3,8 billones previstos para 2027. Esto implica que, “aun con una leve recuperación respecto de 2026, el gasto proyectado para 2027 continúa cerca de 80,0% por debajo del nivel de 2023”, precisó un informe sobre el Presupuesto elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La caída alcanza a las principales funciones vinculadas con infraestructura, en tanto que “es especialmente marcada en vivienda, agua y saneamiento y transporte”, agregaron.