El FdT quiere votar el Presupuesto este viernes: siguen las negociaciones con Juntos por el Cambio

El oficialismo descartó postergar el tratamiento del Presupuesto 2022. Le propuso a Juntos por el Cambio rever el Presupuesto en 2022, pero la oposición lo consideró "insuficiente". Ambas partes destacan voluntad de diálogo.

El Frente de Todos quiere "sí o sí" votar el Presupuesto 2022 este viernes. Descartó postergar el debate para la semana que viene, uno de los pedidos de la oposición, y apostará a acercar posiciones para conseguir la aprobación y que el proyecto llegue al Senado antes de fin de año. Por lo tanto, antes del mediodía habrá "rechazo" o "aprobación" del proyecto de ley.

Según pudo saber El Destape, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio destacan que hay conversaciones y predisposición a encontrar un acuerdo. Aunque desde JxC reconocen que tras la reunión de los presidentes de bloque durante el cuarto intermedio de esta tarde la negociación "se planchó". De las negociaciones participan, entre otros, Massa, Negri, los jefes del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; del PRO, Cristian Ritondo, y del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

En ese encuentro, el oficialismo le propuso a la oposición la posibilidad de que el destino de los fondos que surjan de todo exceso de recaudación a partir de junio tenga que ser aprobado por el Congreso, aunque fuentes de Juntos por el Cambio indicaron que "no es suficiente". Según los números del oficialismo, son 124 los votos a favor de la iniciativa. El problema es que la oposición reúne 132 votos en contra. Si consigue un par de abstenciones, la ley de leyes se aprueba. El macrismo aspira a que el oficialismo deje sin efecto alguno de los diez artículos que le dan al Poder Ejecutivo la facultad de disponer la distribución de partidas sin que medie un trámite parlamentario.

La moción del cuarto intermedio que abrió esta etapa de negociación había sido realizada por el presidente del bloque radical, Mario Negri, y fue avalada por amplia mayoría. "No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible", afirmó el diputado. "Estamos dispuestos a que esta Cámara pase a un cuarto intermedio y tomemos el tiempo que sea necesario. Si el oficialismo está dispuesto a rever las medidas inviables e intentar buscar cómo acercamos posiciones para que el Gobierno no deje de tener, con su voto, el instrumento más importante", señaló Negri. “La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de Presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”, dijo el radical.

Al regreso del cuarto intermedio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), realizó el informe inicial sobre el proyecto de Presupuesto 2022 y pidió una vez más a la oposición que permita su aprobación. "He escuchado intervenciones diciendo que la meta de inflación prevista, el objetivo de una inflación de 33% para 2022, era un disparate y ya estaba incumplida. Les digo: multipliquen 2,5 y proyéctenlo por un año, porque si lográramos mantener la inflación de noviembre, daría en 2022 34%, es decir que no estamos hablando de ningún objetivo inalcanzable", subrayó Heller.

Previamente, Negri había solicitado el cuarto intermedio con críticas al Presupuesto al que calificó como "inviable" e "invotable". Entre los motivos del rechazo al proyecto, Negri subrayó que el pasado miércoles, sobre el final de la reunión de comisión donde tuvo dictamen el proyecto, "se agregaron 56 artículos" y allí, según el diputado cordobés, había "cosas imposibles de imaginar". Y enumeró: "Prórrogas de impuestos que vencen en 2022 para llevarlos a 2032; nuevos gastos; el artículo 118 con 107.000 millones de pesos más de gasto; el 21, con 127 mil millones; nuevo endeudamiento por el déficit previsto de 24 mil millones de dólares". Además, remarcó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "primero acompañó una planilla con financiamiento externo de 12 mil millones de organismos multilaterales, y cuando se reclamó la planilla apareció un financiamiento de 6 mil millones".

Entre los cambios introducidos por el oficialismo se incluyó una prórroga de adhesión al blanqueo de capitales para el sector de la construcción, algo que el Gobierno le había prometido a las empresas de ese rubro, respecto del blanqueo que venció este año.

Triunfo de Juntos por el Cambio

La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados se impusieron al oficialismo en una votación por la cual se emplazaba a la comisión de Presupuesto y Hacienda a debatir el proyecto de ley enviado por el Senado que modifica el artículo 24 de la Ley Impuestos a los Bienes Personales.

Esta modificatoria permitirá incrementar el mínimo no imponible para que una menor cantidad de contribuyentes se encuentre comprendido en el pago de este tributo, destacaron fuentes parlamentarias.

La moción de emplazar a la comisión que preside Carlos Heller para que se reúna una hora después de que finalice el debate en el que se trata el proyecto de Presupuesto 2022 fue realizada por la diputada del PRO Silvia Lospenatto. "El proyecto en cuestión fue impulsado en el Senado por el oficialista Carlos Caserio y aprobado por unanimidad", remarcó la diputada opositora para sostener su pedido.

En esta primera votación no consensuada de la nueva integración de la Cámara, la oposición mostró su poderío y se impuso por 130 a 116 al oficialismo. Además de Juntos por el Cambio, votaron a favor de avanzar con el tratamiento del proyecto sobre Bienes Personales, el interbloque Federal; Provincias Unidas; los libertarios y el riojano Felipe Álvarez de SER.