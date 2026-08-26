Prestaciones por Discapacidad: cuánto aumentan en agosto 2026 y los nuevos valores

El Gobierno oficializó un aumento del 2,1% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad correspondiente a agosto de 2026. La actualización alcanza a todos los servicios incluidos en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y se aplica sobre los valores vigentes en julio.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial. El porcentaje replica la inflación de julio, que fue del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Se trata de la segunda actualización consecutiva vinculada a la evolución mensual de los precios. En julio, los aranceles ya habían recibido un incremento del 1,9%, correspondiente a la inflación registrada en junio.

Cuánto aumentan las prestaciones por discapacidad en agosto 2026

A partir de la nueva resolución, todas las prestaciones contempladas por el sistema tendrán un aumento del 2,1% en agosto, independientemente del tipo de servicio. La actualización se calcula sobre los valores que ya habían sido incrementados en julio. De esta manera, los nuevos aranceles surgen de aplicar el 2,1% sobre los montos vigentes durante el mes anterior.

Los valores alcanzan a las prestaciones que forman parte del nomenclador establecido por la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

La normativa incluye los distintos servicios de atención cuyos aranceles son reconocidos por el régimen. Los montos específicos de cada prestación se encuentran detallados en el anexo de la Resolución 2775/2026.

Aumento para prestaciones sociales

Prestaciones por discapacidad: cuánto acumulan los aumentos

La actualización de agosto se suma al 1,9% otorgado en julio. Al tratarse de incrementos sucesivos, el aumento acumulado entre ambos meses es de aproximadamente 4%.

Sin embargo, desde el sector advierten que las subas mensuales no alcanzan para compensar la pérdida acumulada previamente. Según el Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los aranceles mantienen un atraso cercano al 40%.

El planteo del sector apunta a que las actualizaciones que acompañan la inflación corriente permiten evitar un nuevo deterioro mensual, pero no necesariamente recuperan la diferencia acumulada con anterioridad.

Cuánto aumentan las prestaciones por discapacidad

Prestaciones por discapacidad: qué pasa con el adicional para la Patagonia

La resolución también mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia. El diferencial se calcula sobre el arancel básico y ya había sido contemplado en la actualización correspondiente a julio.

De esta manera, durante agosto los prestadores alcanzados por este régimen tendrán los nuevos valores actualizados en 2,1%, más el adicional del 20% correspondiente a la zona desfavorable.