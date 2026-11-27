El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció que el techo de la banda cambiaria alcanzará los $1.989,12 el lunes 30 de noviembre de 2026, último día hábil del mes, de acuerdo con el cronograma oficial del régimen de flotación administrada.

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La referencia se ubicará $3,74 por encima del límite establecido para el viernes 27 de noviembre y quedará a tan solo $10,88 de los $2.000.

Sin embargo, este importe no representa una proyección de la cotización efectiva del dólar mayorista, sino el límite superior previsto dentro del esquema cambiario vigente. El precio de la divisa dependerá de las condiciones de oferta y demanda del mercado.

La actualización se produce en un escenario de mayor incertidumbre financiera, marcado por el ensanchamiento de la brecha cambiaria, las dificultades para acelerar la acumulación de reservas internacionales y un riesgo país que volvió a superar los 1.000 puntos básicos.

Qué valor alcanzará el dólar el lunes

Dólar oficial: cuál es el valor máximo que puede alcanzar el lunes 30 de noviembre

Según los datos publicados por el Banco Central, el límite superior de la banda cambiaria continuará su recorrido ascendente hasta finalizar noviembre cerca de los $2.000.

Los valores correspondientes a las últimas ruedas del mes son los siguientes:

Martes 24 de noviembre: $1.981,64.

Miércoles 25 de noviembre: $1.982,89.

Jueves 26 de noviembre: $1.984,13.

Viernes 27 de noviembre: $1.985,38.

Lunes 30 de noviembre: $1.989,12.

De esta manera, el techo de la banda acumulará un incremento de $7,48 entre el martes 24 y el cierre del mes.

Estos valores corresponden exclusivamente al esquema que regula el mercado oficial mayorista y no determinan las cotizaciones minoristas de los bancos ni los precios del dólar blue, MEP o contado con liquidación (CCL).

Qué significa que el dólar tenga un techo de $1.989,12

El régimen de bandas cambiarias establece un corredor delimitado por un piso y un techo, dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio oficial mayorista. Mientras la divisa opere dentro de esos parámetros, su cotización estará determinada principalmente por las operaciones de compra y venta en el mercado.

El límite superior constituye una referencia para la intervención del Banco Central mediante la venta de divisas, en caso de que el tipo de cambio alcance ese extremo de la banda.

Por lo tanto, que el techo se ubique en $1.989,12 el lunes 30 de noviembre no significa que el dólar vaya a cerrar la jornada a ese precio ni que deba registrar una suba hasta ese nivel. La distancia entre la cotización mayorista y el límite superior permite evaluar el margen de fluctuación que todavía tiene el tipo de cambio dentro del régimen vigente.

Qué pasará con el tipo de cambio y los pesos

Dólar: la brecha cambiaria y las reservas, en la mira del mercado

Durante las últimas semanas de noviembre, la evolución de los dólares financieros volvió a captar la atención de los inversores, en medio de una ampliación de la brecha respecto del tipo de cambio oficial.

En las ruedas previas, el dólar mayorista se mantuvo por debajo de los $1.580, mientras que el contado con liquidación se aproximó a los $1.780. La diferencia entre ambas cotizaciones llegó a rondar el 12,7%, uno de los niveles más elevados desde la modificación de las restricciones cambiarias para personas humanas en abril de 2025. El comportamiento de los dólares financieros refleja, entre otros factores, las decisiones de cobertura de empresas e inversores frente a la incertidumbre económica.

En paralelo, los operadores monitorean la capacidad del Banco Central para acumular reservas internacionales, la evolución de los títulos públicos y las necesidades de financiamiento del Tesoro de cara a 2027.