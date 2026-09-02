Precio de Disney+ en septiembre de 2026: cuánto cuesta cada plan

Disney+ mantiene en septiembre de 2026 los mismos precios que estuvieron vigentes durante agosto para sus planes de suscripción en Argentina. De esta manera, los usuarios no enfrentarán por el momento un nuevo aumento en el costo mensual del servicio.

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La plataforma ofrece tres alternativas de contratación, con valores que van desde los $11.999 hasta los $18.399 mensuales, según las prestaciones incluidas. Las principales diferencias pasan por la presencia o no de publicidad, la calidad de imagen y sonido, la cantidad de dispositivos que pueden reproducir contenido simultáneamente y el acceso a deportes.

Disney+ concentra dentro de una misma aplicación producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu, además de los contenidos deportivos de ESPN incluidos según el plan contratado.

Cuánto cuesta Disney+ en septiembre de 2026

Los precios de Disney+ no registraron aumentos respecto de agosto. De esta manera, los valores vigentes durante septiembre son:

Disney+ Estándar con anuncios: $11.999 por mes.

$11.999 por mes. Disney+ Estándar: $15.599 por mes.

$15.599 por mes. Disney+ Premium: $18.399 por mes.

La elección de cada alternativa determina tanto la calidad máxima de reproducción como las funciones disponibles para cada cuenta.

El costo del streaming en Argentina

Disney+ Estándar con anuncios: cuánto cuesta en septiembre

El plan Estándar con anuncios continúa siendo la alternativa más económica de Disney+ y tiene un precio mensual de $11.999. La suscripción permite acceder al catálogo de entretenimiento de la plataforma, aunque incorpora publicidad durante la reproducción de determinados contenidos.

Entre sus principales características se encuentran la reproducción en calidad de hasta Full HD (1080p), sonido de hasta 5.1 y la posibilidad de utilizar dos dispositivos de manera simultánea.

Disney+ Estándar: precio y qué incluye

El plan Disney+ Estándar cuesta $15.599 mensuales en septiembre, sin modificaciones frente al mes anterior. A diferencia de la opción más económica, permite mirar películas y series sin interrupciones publicitarias. También ofrece una calidad máxima de Full HD (1080p), sonido de hasta 5.1 y reproducción simultánea en dos dispositivos.

Además, permite descargar contenidos en hasta 10 dispositivos, una de las principales diferencias respecto de la alternativa con anuncios.

Valor de Netflix en septiembre

Disney+ Premium: cuánto cuesta en septiembre de 2026

El plan más completo de la plataforma es Disney+ Premium, cuyo precio se mantiene en $18.399 por mes.Esta opción permite reproducir contenidos en una calidad de hasta 4K Ultra HD y HDR, incorpora sonido Dolby Atmos y habilita hasta cuatro reproducciones simultáneas.

Además, cuenta con descargas y ofrece una mayor disponibilidad de contenidos deportivos y transmisiones de ESPN, por lo que está orientado especialmente a quienes buscan combinar series y películas con eventos deportivos en vivo.

Cuánto cuesta agregar un miembro extra a Disney+

La plataforma también ofrece la posibilidad de sumar miembros extra que no vivan en el mismo hogar que el titular de la cuenta.

En septiembre, los valores se mantienen en:

Miembro extra Estándar con anuncios: $6.999.

$6.999. Miembro extra Estándar: $7.399.

$7.399. Miembro extra Premium: $9.200.

Cada miembro adicional cuenta con su propio perfil y puede utilizar un dispositivo a la vez.

Qué contenidos incluye Disney+

Disney+ reúne en una misma plataforma películas, series, documentales y producciones de algunas de las principales franquicias de entretenimiento. El catálogo incluye contenidos de Disney, Pixar, Marvel Studios, Star Wars, National Geographic y Hulu.

A su vez, la integración de los contenidos de ESPN permite acceder a programación y eventos deportivos, aunque la disponibilidad varía según el plan contratado. El servicio puede utilizarse desde Smart TV, computadoras, tablets, teléfonos celulares y otros dispositivos compatibles.