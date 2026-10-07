Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 7 de octubre

Los valores de pizarra actualizados para hoy en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires son los siguientes.
Precios YPF
- Nafta Súper: $ 2089.00
- Nafta Premium: $ 2299.00
- Gasoil: $ 2195.00
- Gasoil Premium: $ 2379.00
- GNC: $ 680.00
Precios Shell
- Nafta Súper: $ 2188.17
- Nafta Premium: $ 2493.00
- Gasoil: $ 2322.38
- Gasoil Premium: $ 2631.21
- GNC: $ 694.95
Precios Axion
- Nafta Súper: $ 2179.00
- Nafta Premium: $ 2469.00
- Gasoil: $ 2388.50
- Gasoil Premium: $ 2599.00
- GNC: $ 550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $ 2110.20
- Nafta Premium: $ 2412.60
- Gasoil: $ 2272.00
- Gasoil Premium: $ 2569.00
- GNC: $ 689.00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $ 1597.00
- Nafta Premium: $ 1825.00
- Gasoil: $ 1754.00
- Gasoil Premium: $ 1899.00
- GNC: $ 529.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $ 2030.00
- Nafta Premium: $ 2223.00
- Gasoil Premium: $ 2389.00
- GNC: $ 709.00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $ 1245.00
- Nafta Premium: $ 1471.00
- Gasoil: $ 1225.00
- Gasoil Premium: $ 1409.00
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $ 1399.90
- Nafta Premium: $ 1667.00
- Gasoil: $ 1358.00
- Gasoil Premium: $ 1666.00
- GNC: $ 678.21
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.