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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 1 de septiembre

Precios de nafta, gasoil y GNC en estaciones de CABA y Provincia de Buenos Aires, según los promedios informados por las petroleras.

01 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 1 de septiembre

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy martes 1 de septiembre, según los valores de pizarra actualizados, son los siguientes.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.050
  • Nafta Premium: $2.257
  • Gasoil Común: $2.121
  • Gasoil Premium: $2.342
  • GNC: $719,90

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.059
  • Nafta Premium: $2.359
  • Gasoil Común: $2.199
  • Gasoil Premium: $2.429
  • GNC: $656,63

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.119
  • Nafta Premium: $2.429
  • Gasoil Común: $2.199
  • Gasoil Premium: $2.489
  • GNC: $550

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.037
  • Nafta Premium: $2.372
  • Gasoil Común: $2.187
  • Gasoil Premium: $2.447
  • GNC: $638,33

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1.597
  • Nafta Premium: $1.825
  • Gasoil Común: $1.754
  • Gasoil Premium: $1.899
  • GNC: $529

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1.245
  • Nafta Premium: $1.471
  • Gasoil Común: $1.225
  • Gasoil Premium: $1.409

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030
  • Nafta Premium: $2.223
  • Gasoil Premium: $2.389
  • GNC: $709

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1.399,90
  • Nafta Premium: $1.667
  • Gasoil Común: $1.358
  • Gasoil Premium: $1.666
  • GNC: $658,38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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