Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 1 de septiembre

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy martes 1 de septiembre, según los valores de pizarra actualizados, son los siguientes.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2.050
- Nafta Premium: $2.257
- Gasoil Común: $2.121
- Gasoil Premium: $2.342
- GNC: $719,90
Precios Shell
- Nafta Súper: $2.059
- Nafta Premium: $2.359
- Gasoil Común: $2.199
- Gasoil Premium: $2.429
- GNC: $656,63
Precios Axion
- Nafta Súper: $2.119
- Nafta Premium: $2.429
- Gasoil Común: $2.199
- Gasoil Premium: $2.489
- GNC: $550
Precios Puma
- Nafta Súper: $2.037
- Nafta Premium: $2.372
- Gasoil Común: $2.187
- Gasoil Premium: $2.447
- GNC: $638,33
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1.597
- Nafta Premium: $1.825
- Gasoil Común: $1.754
- Gasoil Premium: $1.899
- GNC: $529
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1.245
- Nafta Premium: $1.471
- Gasoil Común: $1.225
- Gasoil Premium: $1.409
Precios VOY
- Nafta Súper: $2.030
- Nafta Premium: $2.223
- Gasoil Premium: $2.389
- GNC: $709
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1.399,90
- Nafta Premium: $1.667
- Gasoil Común: $1.358
- Gasoil Premium: $1.666
- GNC: $658,38
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.