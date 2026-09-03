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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 3 de septiembre

Precios promedio de los combustibles en CABA y PBA para hoy jueves 3 de septiembre: nafta súper, premium, gasoil y GNC por empresa.

03 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 3 de septiembre

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires se actualizan hoy, jueves 3 de septiembre, con los siguientes valores de pizarra informados por cada empresa.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2047.50
  • Nafta Premium: $2257.50
  • Gasoil: $2118.50
  • Gasoil Premium: $2342.00
  • GNC: $709.60

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2059.00
  • Nafta Premium: $2359.00
  • Gasoil: $2199.00
  • Gasoil Premium: $2429.00
  • GNC: $656.63

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2119.00
  • Nafta Premium: $2429.00
  • Gasoil: $2199.00
  • Gasoil Premium: $2489.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2037.00
  • Nafta Premium: $2372.00
  • Gasoil: $2187.00
  • Gasoil Premium: $2447.00
  • GNC: $638.33

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1245.00
  • Nafta Premium: $1471.00
  • Gasoil: $1225.00
  • Gasoil Premium: $1409.00

Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667.00
  • Gasoil: $1358.00
  • Gasoil Premium: $1666.00
  • GNC: $658.38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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