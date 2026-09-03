Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 3 de septiembre

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires se actualizan hoy, jueves 3 de septiembre, con los siguientes valores de pizarra informados por cada empresa.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2047.50
- Nafta Premium: $2257.50
- Gasoil: $2118.50
- Gasoil Premium: $2342.00
- GNC: $709.60
Precios Shell
- Nafta Súper: $2059.00
- Nafta Premium: $2359.00
- Gasoil: $2199.00
- Gasoil Premium: $2429.00
- GNC: $656.63
Precios Axion
- Nafta Súper: $2119.00
- Nafta Premium: $2429.00
- Gasoil: $2199.00
- Gasoil Premium: $2489.00
- GNC: $550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2037.00
- Nafta Premium: $2372.00
- Gasoil: $2187.00
- Gasoil Premium: $2447.00
- GNC: $638.33
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597.00
- Nafta Premium: $1825.00
- Gasoil: $1754.00
- Gasoil Premium: $1899.00
- GNC: $529.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030.00
- Nafta Premium: $2223.00
- Gasoil Premium: $2389.00
- GNC: $709.00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1245.00
- Nafta Premium: $1471.00
- Gasoil: $1225.00
- Gasoil Premium: $1409.00
Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1399.90
- Nafta Premium: $1667.00
- Gasoil: $1358.00
- Gasoil Premium: $1666.00
- GNC: $658.38
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.