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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 30 de agosto

Precios de combustibles en CABA y PBA hoy: nafta súper, premium, gasoil, gasoil premium y GNC por empresa, con valores promedio actualizados.

30 de agosto, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 30 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy domingo 30 de agosto se detallan a continuación, con los valores promedio que exhiben las estaciones de servicio en sus pizarras.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.050
  • Nafta Premium: $2.257
  • Gasoil: $2.121
  • Gasoil Premium: $2.342
  • GNC: $719,90

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.059
  • Nafta Premium: $2.359
  • Gasoil: $2.199
  • Gasoil Premium: $2.429
  • GNC: $656,63

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.119
  • Nafta Premium: $2.429
  • Gasoil: $2.199
  • Gasoil Premium: $2.489
  • GNC: $550

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.037
  • Nafta Premium: $2.372
  • Gasoil: $2.187
  • Gasoil Premium: $2.447
  • GNC: $638,33

Otras estaciones

  • Dapsa - Nafta Súper: $1.245
  • Dapsa - Nafta Premium: $1.471
  • Dapsa - Gasoil: $1.225
  • Dapsa - Gasoil Premium: $1.409
  • Gulf - Nafta Súper: $1.597
  • Gulf - Nafta Premium: $1.825
  • Gulf - Gasoil: $1.754
  • Gulf - Gasoil Premium: $1.899
  • Gulf - GNC: $529
  • VOY - Nafta Súper: $2.030
  • VOY - Nafta Premium: $2.223
  • VOY - Gasoil Premium: $2.389
  • VOY - GNC: $709
  • Estaciones Independientes - Nafta Súper: $1.399,90
  • Estaciones Independientes - Nafta Premium: $1.667
  • Estaciones Independientes - Gasoil: $1.358
  • Estaciones Independientes - Gasoil Premium: $1.666
  • Estaciones Independientes - GNC: $658,38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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