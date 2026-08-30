Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 30 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy domingo 30 de agosto se detallan a continuación, con los valores promedio que exhiben las estaciones de servicio en sus pizarras.

Precios YPF

Nafta Súper: $2.050

Nafta Premium: $2.257

Gasoil: $2.121

Gasoil Premium: $2.342

GNC: $719,90

Precios Shell

Nafta Súper: $2.059

Nafta Premium: $2.359

Gasoil: $2.199

Gasoil Premium: $2.429

GNC: $656,63

Precios Axion

Nafta Súper: $2.119

Nafta Premium: $2.429

Gasoil: $2.199

Gasoil Premium: $2.489

GNC: $550

Precios Puma

Nafta Súper: $2.037

Nafta Premium: $2.372

Gasoil: $2.187

Gasoil Premium: $2.447

GNC: $638,33

Otras estaciones

Dapsa - Nafta Súper: $1.245

Dapsa - Nafta Premium: $1.471

Dapsa - Gasoil: $1.225

Dapsa - Gasoil Premium: $1.409

Gulf - Nafta Súper: $1.597

Gulf - Nafta Premium: $1.825

Gulf - Gasoil: $1.754

Gulf - Gasoil Premium: $1.899

Gulf - GNC: $529

VOY - Nafta Súper: $2.030

VOY - Nafta Premium: $2.223

VOY - Gasoil Premium: $2.389

VOY - GNC: $709

Estaciones Independientes - Nafta Súper: $1.399,90

Estaciones Independientes - Nafta Premium: $1.667

Estaciones Independientes - Gasoil: $1.358

Estaciones Independientes - Gasoil Premium: $1.666

Estaciones Independientes - GNC: $658,38

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.