Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy domingo 30 de agosto

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy domingo 30 de agosto se detallan a continuación, con los valores promedio que exhiben las estaciones de servicio en sus pizarras.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2.050
- Nafta Premium: $2.257
- Gasoil: $2.121
- Gasoil Premium: $2.342
- GNC: $719,90
Precios Shell
- Nafta Súper: $2.059
- Nafta Premium: $2.359
- Gasoil: $2.199
- Gasoil Premium: $2.429
- GNC: $656,63
Precios Axion
- Nafta Súper: $2.119
- Nafta Premium: $2.429
- Gasoil: $2.199
- Gasoil Premium: $2.489
- GNC: $550
Precios Puma
- Nafta Súper: $2.037
- Nafta Premium: $2.372
- Gasoil: $2.187
- Gasoil Premium: $2.447
- GNC: $638,33
Otras estaciones
- Dapsa - Nafta Súper: $1.245
- Dapsa - Nafta Premium: $1.471
- Dapsa - Gasoil: $1.225
- Dapsa - Gasoil Premium: $1.409
- Gulf - Nafta Súper: $1.597
- Gulf - Nafta Premium: $1.825
- Gulf - Gasoil: $1.754
- Gulf - Gasoil Premium: $1.899
- Gulf - GNC: $529
- VOY - Nafta Súper: $2.030
- VOY - Nafta Premium: $2.223
- VOY - Gasoil Premium: $2.389
- VOY - GNC: $709
- Estaciones Independientes - Nafta Súper: $1.399,90
- Estaciones Independientes - Nafta Premium: $1.667
- Estaciones Independientes - Gasoil: $1.358
- Estaciones Independientes - Gasoil Premium: $1.666
- Estaciones Independientes - GNC: $658,38
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.