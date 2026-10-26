PNC de ANSES con aumento en noviembre 2026: de cuánto es y cuánto cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2026 un aumento del 1,93% en las Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional que ajusta los haberes mensualmente según la evolución de la inflación.

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Con esta actualización, las PNC por invalidez y vejez alcanzarán los $310.910,91, mientras que los titulares que reciban el bono extraordinario de $70.000 percibirán un ingreso total de $380.910,91 durante el penúltimo mes del año.

El incremento también alcanza a las jubilaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones previsionales. Sin embargo, el refuerzo extraordinario continúa sin modificaciones y mantiene el mismo importe desde marzo de 2024.

ANSES: cuánto pagan de PNC

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre de 2026

Las Pensiones No Contributivas se actualizan mediante el mecanismo de movilidad mensual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago. En noviembre, el aumento será del 1,93%, correspondiente a la variación de precios registrada en septiembre, informada de manera redondeada en el 1,9%.

De esta manera, los montos quedan establecidos de la siguiente forma:

Prestación Haber de noviembre Bono Total PNC por invalidez $310.910,91 $70.000 $380.910,91 PNC por vejez $310.910,91 $70.000 $380.910,91 PNC para madres de siete hijos o más $444.158,45 $70.000 $514.158,45 PUAM $355.326,76 $70.000 $425.326,76 Jubilación mínima $444.158,45 $70.000 $514.158,45

Los importes totales contemplan el refuerzo previsional de $70.000 informado para noviembre.

En el caso de las madres de siete hijos o más, la pensión equivale al haber mínimo jubilatorio, por lo que el ingreso mensual alcanza los $444.158,45 antes de sumar el bono.

De cuánto es el aumento de las PNC en noviembre

El incremento del 1,93% responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales en función de la inflación.

Aunque el IPC de septiembre fue informado en un 1,9%, para el cálculo de las prestaciones previsionales se utiliza el porcentaje con dos decimales, lo que determina una suba del 1,93%. Este ajuste alcanza tanto a las Pensiones No Contributivas como a las jubilaciones y demás prestaciones del sistema nacional. Sin embargo, el aumento se aplica sobre el haber previsional y no sobre el bono extraordinario, que continúa siendo de $70.000.

Esto implica que, aunque las prestaciones aumentan todos los meses, el refuerzo adicional no acompaña esa actualización.

Aumento PNC en noviembre 2026

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo cobran en noviembre

El bono extraordinario previsional se mantiene en $70.000 y está destinado principalmente a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos.

Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Titulares de PNC para madres de siete hijos o más.

El refuerzo se deposita automáticamente junto con la prestación mensual, por lo que no es necesario realizar un trámite adicional para recibirlo. Para quienes cobran un haber superior al mínimo, el bono puede liquidarse de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $514.158,45, equivalente a la jubilación mínima de noviembre más el refuerzo completo.

Por ejemplo, un jubilado que perciba un haber de $480.000 podría recibir un bono proporcional de $34.158,45, hasta completar ese monto máximo.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre

Además de las PNC, el aumento del 1,93% modifica los haberes de los jubilados y pensionados del sistema previsional. Los valores de noviembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $444.158,45, que asciende a $514.158,45 con el bono.

Jubilación máxima: $2.988.765,84, sin refuerzo extraordinario.

PUAM: $355.326,76, que alcanza los $425.326,76 con el bono.

PNC por invalidez y vejez: $310.910,91, con un total de $380.910,91 al sumar el refuerzo.

La diferencia entre los distintos beneficios responde a la fórmula de cálculo de cada prestación. Mientras que las PNC por invalidez y vejez equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio, la PUAM representa el 80%.

Cómo consultar cuánto cobro de ANSES en noviembre de 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden consultar sus haberes y fechas de cobro mediante los canales digitales del organismo.

Para verificar la liquidación, deben:

Ingresar a Mi ANSES. Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Consultar las opciones de cobros o recibos disponibles para la prestación. Revisar el importe correspondiente a noviembre y la fecha de acreditación.

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

De esta manera, los titulares de PNC por invalidez y vejez cobrarán $380.910,91 en noviembre de 2026, incluido el bono de $70.000, mientras que las madres de siete hijos o más alcanzarán los $514.158,45, según los valores informados para el mes.