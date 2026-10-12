Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de octubre 2026

Las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina presentan diferencias entre los bancos en octubre de 2026, según el relevamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del viernes 9 de octubre. Mientras algunas entidades ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 16%, otras alcanzan el 23,5%, lo que modifica el rendimiento que pueden obtener los ahorristas por sus depósitos en pesos a 30 días.

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Desde que el Banco Central eliminó las tasas mínimas obligatorias en 2024, cada entidad financiera puede establecer libremente el interés que paga por estas colocaciones. Por eso, comparar las alternativas disponibles resulta fundamental antes de invertir.

Plazo fijo en octubre 2026: cuánto paga cada banco

El BCRA publica una tabla comparativa con las tasas ofrecidas por los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país. De acuerdo con los datos correspondientes al 9 de octubre, los rendimientos son los siguientes:

Banco TNA Banco Nación 19,25% Banco Galicia 18,25% Banco BBVA 19% Banco Santander 16,5% Banco Provincia 21% Banco Macro 19,5% Banco ICBC 18,1% Banco Ciudad 17% Banco Patagonia 16% Banco Credicoop 18,5%

Entre las entidades de mayor tamaño, el Banco Provincia presenta la tasa más elevada, seguido por Banco Macro y Banco Nación.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Qué bancos pagan las tasas más altas por un plazo fijo

Además de las entidades tradicionales, existen bancos que permiten constituir depósitos a plazo fijo de manera online sin necesidad de ser cliente. Las tasas informadas para estas colocaciones son:

Banco TNA Banco BICA 23% Banco CMF 23,5% Banco Comafi 19% Banco de Comercio 21,5% Banco de Formosa 18,5% Banco de Córdoba 20,75% Banco del Chubut 20% Banco del Sol 23% Banco Dino 20% Banco Hipotecario 19,5% Banco Julio 19% Banco Mariva 23% Banco Masventas 21% Banco Meridian 23% Banco Provincia de Tierra del Fuego 19% Banco Voii 23,5% Bibank 22,5% Crédito Regional 23% Reba 23% Banco Columbia 22%

Banco CMF y Banco Voii encabezan el listado de rendimientos, mientras que otras entidades ofrecen tasas cercanas a esos niveles para captar depósitos.

Plazo fijo: cuál conviene hoy

Cómo hacer un plazo fijo online sin ser cliente de un banco

El Banco Central permite consultar las tasas de las entidades financieras y acceder a las opciones de contratación disponibles. Para realizar una colocación, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del BCRA, buscar el comparador de plazos fijos y seleccionar el banco que ofrezca las condiciones más convenientes.

En las entidades que admiten operaciones para no clientes, el trámite puede iniciarse de manera digital, sin necesidad de abrir previamente una cuenta en ese banco. Antes de confirmar la inversión, es importante verificar la tasa vigente, el plazo de inmovilización del dinero y las condiciones particulares de la entidad, ya que los porcentajes pueden modificarse.