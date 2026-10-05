Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la segunda semana de octubre 2026

El plazo fijo con la tasa más alta al inicio de la segunda semana de octubre de 2026 paga un 23,5% nominal anual (TNA), de acuerdo con la comparación de rendimientos publicada por el Banco Central (BCRA). Banco CMF y Banco de Comercio encabezan la tabla entre las entidades que permiten realizar colocaciones online a no clientes.

{{{htmlAmp}}}

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos del sistema, en cambio, Banco Provincia ofrece el rendimiento más elevado, con una TNA del 21%. Le siguen Banco Macro, con 19,5%, y Banco Nación, con 19,25%.

Las tasas llegan a octubre prácticamente sin reaccionar a la mayor liquidez que generaron las últimas compras de dólares del Banco Central. Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, la autoridad monetaria adquirió US$358 millones e inyectó alrededor de $545.000 millones en la economía.

Cuál es el mejor banco para el plazo fijo

Plazo fijo: qué banco paga más interés en octubre

La comparación del BCRA muestra diferencias de varios puntos entre las principales entidades financieras.

Banco TNA a 30 días Banco Provincia 21% Banco Macro 19,5% Banco Nación 19,25% Banco BBVA 19% Banco Credicoop 18,5% Banco Galicia 18,25% Banco ICBC 18,1% Banco Ciudad 17% Banco Santander 16,5% Banco Patagonia 16%

Así, entre este grupo, Banco Provincia se posiciona como la entidad que más interés paga. Desde 2024, el Banco Central no establece una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo en pesos. Por ese motivo, cada entidad determina el rendimiento que ofrece a sus clientes.

Qué bancos pagan hasta 23,5% sin ser cliente

El BCRA también releva entidades que permiten constituir plazos fijos online a personas que no son clientes. En este segmento aparecen tasas superiores a las de los bancos de mayor tamaño.

Banco CMF y Banco de Comercio ofrecen una TNA del 23,5%, la más alta dentro del listado relevado. Luego aparecen varias entidades con tasas del 23%.

Banco TNA Banco CMF 23,5% Banco de Comercio 23,5% Banco BICA 23% Banco del Sol 23% Banco Mariva 23% Banco Meridian 23% Banco Voii 23% Crédito Regional 23% Reba 23% Bibank 22,5% Banco Columbia 22% Banco Masventas 21% Banco de Córdoba 20,75% Banco Dino 20% Banco Hipotecario 19,5% Banco del Chubut 19,5% Banco Comafi 19% Banco Julio 19% Banco Provincia de Tierra del Fuego 19% Banco de Formosa 18,5%

Para quienes no son clientes, el Banco Central indica que es posible ingresar al sitio de la entidad elegida y solicitar allí la constitución del depósito, sin necesidad de abrir previamente una cuenta tradicional.

Cuál plazo fijo me conviene

Qué pasa con las tasas de los plazos fijos

La mayor cantidad de pesos que comenzó a circular tras las últimas compras de dólares del BCRA tuvo un impacto más visible sobre las tasas financieras de corto plazo que sobre los depósitos bancarios. La tasa de caución a un día, por ejemplo, había alcanzado el 28% hacia fines de septiembre y posteriormente descendió hasta 21,4%. Sin embargo, ese movimiento todavía no se trasladó de manera uniforme a los bancos.

La Badlar, que refleja los plazos fijos de $1 millón o más, pasó de 23,06% a 23,18% nominal anual entre comienzos de septiembre y principios de octubre para el promedio de bancos privados. En tanto, la tasa Tamar avanzó de 23,8% a 24,4%.

El mercado seguirá de cerca si el Banco Central mantiene el ritmo de compra de divisas y, en consecuencia, la inyección de pesos. La evolución de esa liquidez será uno de los factores que puede incidir sobre las tasas en pesos durante las próximas semanas.