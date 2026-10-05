Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la segunda semana de octubre 2026

El plazo fijo con la tasa más alta al inicio de la segunda semana de octubre de 2026 paga un 23,5% nominal anual (TNA), de acuerdo con la comparación de rendimientos publicada por el Banco Central (BCRA). Banco CMF y Banco de Comercio encabezan la tabla entre las entidades que permiten realizar colocaciones online a no clientes.
Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos del sistema, en cambio, Banco Provincia ofrece el rendimiento más elevado, con una TNA del 21%. Le siguen Banco Macro, con 19,5%, y Banco Nación, con 19,25%.
Las tasas llegan a octubre prácticamente sin reaccionar a la mayor liquidez que generaron las últimas compras de dólares del Banco Central. Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, la autoridad monetaria adquirió US$358 millones e inyectó alrededor de $545.000 millones en la economía.
Plazo fijo: qué banco paga más interés en octubre
La comparación del BCRA muestra diferencias de varios puntos entre las principales entidades financieras.
|Banco
|TNA a 30 días
|Banco Provincia
|21%
|Banco Macro
|19,5%
|Banco Nación
|19,25%
|Banco BBVA
|19%
|Banco Credicoop
|18,5%
|Banco Galicia
|18,25%
|Banco ICBC
|18,1%
|Banco Ciudad
|17%
|Banco Santander
|16,5%
|Banco Patagonia
|16%
Así, entre este grupo, Banco Provincia se posiciona como la entidad que más interés paga. Desde 2024, el Banco Central no establece una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo en pesos. Por ese motivo, cada entidad determina el rendimiento que ofrece a sus clientes.
Qué bancos pagan hasta 23,5% sin ser cliente
El BCRA también releva entidades que permiten constituir plazos fijos online a personas que no son clientes. En este segmento aparecen tasas superiores a las de los bancos de mayor tamaño.
Banco CMF y Banco de Comercio ofrecen una TNA del 23,5%, la más alta dentro del listado relevado. Luego aparecen varias entidades con tasas del 23%.
|Banco
|TNA
|Banco CMF
|23,5%
|Banco de Comercio
|23,5%
|Banco BICA
|23%
|Banco del Sol
|23%
|Banco Mariva
|23%
|Banco Meridian
|23%
|Banco Voii
|23%
|Crédito Regional
|23%
|Reba
|23%
|Bibank
|22,5%
|Banco Columbia
|22%
|Banco Masventas
|21%
|Banco de Córdoba
|20,75%
|Banco Dino
|20%
|Banco Hipotecario
|19,5%
|Banco del Chubut
|19,5%
|Banco Comafi
|19%
|Banco Julio
|19%
|Banco Provincia de Tierra del Fuego
|19%
|Banco de Formosa
|18,5%
Para quienes no son clientes, el Banco Central indica que es posible ingresar al sitio de la entidad elegida y solicitar allí la constitución del depósito, sin necesidad de abrir previamente una cuenta tradicional.
Qué pasa con las tasas de los plazos fijos
La mayor cantidad de pesos que comenzó a circular tras las últimas compras de dólares del BCRA tuvo un impacto más visible sobre las tasas financieras de corto plazo que sobre los depósitos bancarios. La tasa de caución a un día, por ejemplo, había alcanzado el 28% hacia fines de septiembre y posteriormente descendió hasta 21,4%. Sin embargo, ese movimiento todavía no se trasladó de manera uniforme a los bancos.
La Badlar, que refleja los plazos fijos de $1 millón o más, pasó de 23,06% a 23,18% nominal anual entre comienzos de septiembre y principios de octubre para el promedio de bancos privados. En tanto, la tasa Tamar avanzó de 23,8% a 24,4%.
El mercado seguirá de cerca si el Banco Central mantiene el ritmo de compra de divisas y, en consecuencia, la inyección de pesos. La evolución de esa liquidez será uno de los factores que puede incidir sobre las tasas en pesos durante las próximas semanas.