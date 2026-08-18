Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de agosto 2026

Las tasas de los plazos fijos vuelven a mostrar importantes diferencias entre los bancos en la tercera semana de agosto de 2026. Mientras las principales entidades tradicionales ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) que se mueve entre el 16% y el 21%, algunos bancos y compañías financieras elevan el rendimiento hasta el 22,25% anual.

En este escenario, Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera aparecen como las entidades que más interés pagan, con una TNA del 22,25%. Con ese rendimiento, un depósito de $1 millón durante 30 días genera alrededor de $18.287 de intereses, por lo que al vencimiento el ahorrista recibe aproximadamente $1.018.287.

La diferencia respecto de las opciones menos rentables supera los $5.000 mensuales por cada millón invertido, lo que vuelve relevante comparar las tasas antes de constituir un depósito.

El plazo fijo más conveniente hoy

Plazo fijo: qué banco paga más interés en agosto 2026

De acuerdo con las tasas relevadas durante la tercera semana de agosto, Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera encabezan el ranking, con una TNA del 22,25%.

Inmediatamente detrás aparecen Banco BICA, Banco CMF y Reba Compañía Financiera, que ofrecen una TNA del 22%. En esos casos, una inversión de $1 millón durante 30 días permite obtener aproximadamente $18.082 de intereses, alcanzando un capital final de $1.018.082. Entre las entidades con las tasas más elevadas también se encuentran Banco Voii, con 21,75%; Banco Mariva y Bibank, con 21,5%; y Banco del Sol, con una TNA del 21%.

También superan el 20% el Banco Provincia de Córdoba, con 20,75%; el Banco Hipotecario, que ofrece 20,5% para no clientes; y Banco Dino, con una tasa del 20%.

Las diferencias entre entidades tienen un impacto directo sobre el dinero que recibe el ahorrista al finalizar la colocación. Con la TNA máxima del 22,25%, $1 millón invertido durante 30 días genera aproximadamente $18.287, mientras que con una tasa del 22% la ganancia ronda los $18.082.

En cambio, con una TNA del 16%, que se encuentra entre las más bajas del relevamiento, el rendimiento por el mismo capital y plazo se reduce a unos $13.151. Esto implica una diferencia superior a $5.100 en apenas 30 días entre las alternativas ubicadas en los extremos del ranking.

Cuál plazo fijo me conviene en agosot

Ranking de tasas de plazo fijo en la tercera semana de agosto

Tomando las principales ofertas relevadas, las tasas quedan de la siguiente manera:

Banco Meridian: 22,25%.

22,25%. Crédito Regional Compañía Financiera: 22,25%.

22,25%. Banco BICA: 22%.

22%. Banco CMF: 22%.

22%. Reba Compañía Financiera: 22%.

22%. Banco Voii: 21,75%.

21,75%. Banco Mariva: 21,5%.

21,5%. Bibank: 21,5%.

21,5%. Banco Provincia: 21% para no clientes.

21% para no clientes. Banco del Sol: 21%.

21%. Banco Provincia de Córdoba: 20,75%.

20,75%. Banco Hipotecario: 20,5% para no clientes.

20,5% para no clientes. Banco Dino: 20%.

20%. Banco Nación: 19%.

19%. Banco Macro: 18,5%.

18,5%. BBVA Argentina: 18,25%.

18,25%. ICBC Argentina: 17,7%.

17,7%. Banco Galicia: 17,5%.

17,5%. Banco Credicoop: 17,5%.

17,5%. Santander Argentina: 16%.

16%. Banco Patagonia: 16%.

Cómo hacer un plazo fijo sin ser cliente del banco

La posibilidad de constituir plazos fijos online sin ser cliente amplió las alternativas disponibles para quienes buscan la tasa más alta. Varias de las entidades que encabezan el ranking permiten realizar depósitos sin necesidad de tener previamente una cuenta bancaria abierta.

Las condiciones, sin embargo, pueden variar según cada institución. Por eso, antes de realizar la inversión es importante comprobar la TNA vigente, el monto mínimo requerido y las condiciones de constitución y vencimiento.

En la tercera semana de agosto, la diferencia de tasas continúa siendo significativa: frente al 16% que ofrecen algunas de las entidades tradicionales, las mejores alternativas llegan al 22,25%, una brecha de más de seis puntos porcentuales que puede modificar el rendimiento obtenido por los ahorros en pesos.