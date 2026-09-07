Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la segunda semana de septiembre 2026

Las tasas de los plazos fijos tradicionales volvieron a mostrar diferencias entre los bancos durante septiembre, en un escenario en el que los ahorristas deben comparar las distintas alternativas antes de decidir dónde colocar sus pesos.

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Cada entidad determina la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece por los depósitos, por lo que el rendimiento de una colocación a 30 días puede variar varios puntos. A la hora de evaluar las alternativas también resulta relevante comparar la tasa con la evolución de la inflación, ya que de esa relación depende el rendimiento real de los ahorros.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas vigentes se ubican entre el 16% y el 21% nominal anual, con un promedio de 18,56% TNA.

Plazo fijo: qué banco me conviene

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco en septiembre

Dentro de las principales entidades del sistema financiero, Banco Provincia encabeza la oferta con una TNA del 21%. Le siguen Banco Nación, Banco Macro y BBVA, que pagan 19,5% nominal anual por los depósitos tradicionales. Banco Credicoop y Banco Galicia ofrecen una TNA del 18,5%.

Por debajo aparecen ICBC, con 18,1%; Banco Ciudad, con 18%; Santander, con 17%; y Banco Patagonia, con 16%. De esta manera, existe una diferencia de cinco puntos porcentuales entre la tasa más alta y la más baja dentro del grupo de las entidades con mayor volumen de depósitos.

La comparación cambia al incorporar otras entidades financieras que también informan sus rendimientos al Banco Central. En ese segmento, la TNA promedio asciende al 21,24%, por encima del 18,56% registrado entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos.

Entre las alternativas con mayores rendimientos aparece Reba, con una TNA del 24%. A continuación se ubican Banco CMF y Crédito Regional, ambos con 23,5%. Por su parte, Banco Mariva, Banco del Sol y Banco Bica ofrecen una tasa del 23% nominal anual.

La dispersión de tasas muestra que comparar las propuestas antes de constituir un plazo fijo puede modificar el rendimiento final, especialmente cuando se colocan montos elevados.

Plazo fijo: cuál es el banco más conveniente

Con las tasas de septiembre, las entidades más chicas mantienen así una ventaja frente a buena parte de los principales bancos en términos de rendimiento nominal, aunque antes de realizar una colocación también deben considerarse las condiciones particulares de cada alternativa y el contexto inflacionario.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Al elegir un plazo fijo no solo conviene observar la tasa de interés publicada. También es recomendable verificar si la entidad exige operar de manera digital, si ofrece condiciones especiales para clientes o si las tasas varían según el canal de constitución del depósito.

En un escenario de tasas diferenciadas, comparar el rendimiento entre bancos puede representar una mejora en la rentabilidad sin modificar el monto invertido ni el plazo de la colocación.