Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la primera semana de septiembre 2026

Los plazos fijos en pesos arrancan septiembre de 2026 con tasas que llegan hasta el 24% nominal anual (TNA), en un escenario en el que los rendimientos mostraron una recuperación durante las últimas semanas de agosto.

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Entre las entidades relevadas, Banco CMF y Reba aparecen con las tasas más altas, al ofrecer una TNA del 24% para colocaciones a 30 días. Con ese rendimiento, una inversión de $1 millón genera alrededor de $19.726 de intereses en un mes, por lo que al vencimiento el ahorrista recibe aproximadamente $1.019.726.

La diferencia entre entidades es considerable. Entre los bancos relevados, las tasas se mueven entre 16% y 24%, luego de que el Banco Central (BCRA) eliminara en 2024 la tasa mínima para los depósitos a plazo fijo y dejara en manos de cada entidad la definición del rendimiento ofrecido.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Plazo fijo: qué banco paga más en septiembre 2026

Al comienzo de septiembre, Banco CMF y Reba encabezan el ranking con una TNA del 24%. Por detrás se encuentran Crédito Regional Compañía Financiera, con 23,5%, y un grupo de entidades que ofrece 23%.

Entre las tasas más altas disponibles aparecen:

Banco CMF: 24%.

24%. Reba: 24%.

24%. Crédito Regional: 23,5%.

23,5%. Banco BICA: 23%.

23%. Banco del Sol: 23%.

23%. Banco Mariva: 23%.

23%. Banco Voii: 23%.

23%. Banco Columbia: 22%.

22%. Banco de Comercio: 21,5%.

21,5%. Bibank: 21,5%.

21,5%. Banco Masventas: 21%.

Una particularidad es que varias de estas entidades permiten constituir plazos fijos online incluso a quienes no son clientes, ampliando las alternativas disponibles para comparar rendimientos.

Cuánto pagan los principales bancos por un plazo fijo

Entre las entidades de mayor volumen de depósitos, las tasas son más bajas que las ofrecidas por algunos bancos de menor tamaño.

El Banco Nación ofrece una TNA del 20%, mientras que BBVA, Banco Provincia y Banco Macro se ubican en 19,5%.

Por su parte, Galicia y Credicoop ofrecen 18,5%, ICBC paga 18,1%, Santander y Banco Ciudad se encuentran en 17% y Banco Patagonia presenta una tasa del 16%. De esta manera, existe una diferencia de 8 puntos porcentuales entre la tasa más elevada del relevamiento y la más baja.

Cómo comparar tasas de plazos fijos

Cuánto gano si pongo $1 millón en un plazo fijo a 30 días

Con una TNA del 24%, invertir $1 millón durante 30 días permite obtener aproximadamente $19.726 de intereses. Al finalizar el período, el capital más los rendimientos asciende a cerca de $1.019.726. En cambio, con una tasa del 20%, como la ofrecida por Banco Nación, el resultado final ronda los $1.016.438, lo que implica una ganancia cercana a $16.438.

En el extremo inferior, una TNA del 16% deja aproximadamente $13.151 de intereses, llevando el monto final a unos $1.013.151. Por lo tanto, para una misma colocación de $1 millón, la diferencia entre optar por una tasa del 24% y una del 16% alcanza aproximadamente los $6.575 en apenas 30 días.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a subir

El movimiento de las entidades coincide con una recuperación de la tasa promedio del sistema financiero para personas humanas durante agosto.

Los registros muestran que pasó del 19% a mediados de agosto a superar nuevamente el 20% hacia el cierre del mes. El 25 de agosto llegó al 20,16%, mientras que el 27 se ubicó en 20,13%.