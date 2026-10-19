Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la cuarta semana de octubre 2026

Qué banco paga más por el plazo fijo

Los plazos fijos en pesos ofrecen tasas de interés de entre el 16% y el 24% nominal anual (TNA) en la cuarta semana de octubre de 2026, según los últimos datos relevados del sistema financiero. En este escenario, Reba Compañía Financiera lidera el ranking con una tasa del 24%, mientras que Banco Patagonia se ubica entre las entidades que menos pagan, con un rendimiento del 16%.

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La diferencia entre ambas opciones supera los $32.000 mensuales para una inversión de $5 millones a 30 días, lo que refleja la dispersión de tasas entre los bancos tradicionales y las entidades financieras de menor tamaño.

En un contexto de tasas desreguladas, los ahorristas pueden encontrar rendimientos diferentes según el banco elegido y las condiciones de contratación.

Cuál es el plazo fijo a 30 días

Plazo fijo: cuál es el banco que más paga en octubre 2026

Entre las entidades que permiten constituir depósitos a plazo fijo online para no clientes, las tasas más competitivas corresponden a financieras y bancos de menor tamaño.

Según el relevamiento del 19 de octubre, las tasas nominales anuales son:

Reba Compañía Financiera: 24%.

Banco Meridian: 23,75%.

Banco CMF: 23,5%.

Banco de Comercio: 23,5%.

Banco Bica: 23%.

Banco del Sol: 23%.

Banco Voii: 23%.

Crédito Regional: 23%.

Banco Mariva: 23%.

Bibank: 21,5%.

Bancor (Banco de la Provincia de Córdoba): 20,75%.

Banco del Chubut: 20%.

Banco Dino: 20%.

Las tasas corresponden a las ofertas relevadas y pueden modificarse según las decisiones comerciales de cada entidad.

Cuánto pagan los principales bancos por un plazo fijo a 30 días

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos del sistema financiero, las tasas se ubican por debajo de las opciones más competitivas del mercado.

Los rendimientos informados son los siguientes:

Banco Provincia: 22% TNA para no clientes y 21% para clientes.

Banco Macro: 21% TNA.

Banco Nación: 19,25% TNA.

BBVA Argentina: 19% TNA.

Banco Credicoop: 18,5% TNA.

Banco Galicia: 18,25% TNA.

ICBC: 18,1% TNA.

Banco Santander: 17% TNA.

Banco Ciudad: 17% TNA.

Banco Patagonia: 16% TNA.

La diferencia entre los rendimientos ofrecidos responde, en parte, a la política comercial de cada institución y a su necesidad de captar depósitos.

Cuál es el plazo fijo a 30 días confirmado

Cuánto gano si pongo $5 millones en un plazo fijo a 30 días

Para una inversión de $5.000.000 durante 30 días, el rendimiento depende de la tasa nominal anual ofrecida por cada entidad.

Los intereses estimados, calculados sin reinversión y sobre una base de 365 días, son:

Banco TNA Ganancia en 30 días Reba 24% $98.630,14 Banco Meridian 23,75% $97.602,74 Banco CMF 23,5% $96.575,34 Banco Provincia (no clientes) 22% $90.410,96 Banco Macro 21% $86.301,37 Banco Nación 19,25% $79.109,59 Banco Galicia 18,25% $75.000 Banco Patagonia 16% $65.753,42

De esta manera, quien elija la tasa más alta del relevamiento obtendría un capital total de $5.098.630,14 al vencimiento. En cambio, con la tasa más baja, el monto final sería de $5.065.753,42. La diferencia de intereses entre ambas alternativas alcanza los $32.876,72 en apenas un mes.