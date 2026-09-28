Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la última semana de septiembre 2026

El plazo fijo tradicional a 30 días ofrece en la última semana de septiembre de 2026 tasas de entre 15% y 23% de Tasa Nominal Anual (TNA), según los datos informados por las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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Entre las opciones relevadas, Banco BICA, Banco CMF, Banco del Sol, Banco VOII, Reba Compañía Financiera y Crédito Regional se ubican entre los que más interés pagan, con una TNA del 23%, mientras Banco Meridian también ofrece ese porcentaje para no clientes.

La diferencia entre entidades impacta directamente sobre el rendimiento que obtiene el ahorrista. Para una colocación de $1.000.000 durante 30 días, una TNA del 23% representa una ganancia aproximada de $18.904, mientras que con una tasa del 15% el interés se reduce a unos $12.328.

Plazo fijo: cuál conviene este lunes

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco en la última semana de septiembre

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas informadas son:

Banco Provincia: 21% TNA para clientes y 22% para no clientes.

21% TNA para clientes y 22% para no clientes. Banco Macro: 19,5% TNA.

19,5% TNA. BBVA: 19% TNA.

19% TNA. Banco Nación: 18,75% TNA.

18,75% TNA. Banco Credicoop: 18,5% TNA para clientes y no clientes.

18,5% TNA para clientes y no clientes. ICBC: 18,1% TNA.

18,1% TNA. Banco Galicia: 17,25% TNA.

17,25% TNA. Banco Ciudad: 17% TNA.

17% TNA. Banco Santander: 16,5% TNA.

16,5% TNA. Banco Patagonia: 16% TNA.

En tanto, otras entidades que ofrecen la posibilidad de constituir plazos fijos de manera online presentan las siguientes tasas:

Banco BICA: 23% TNA.

23% TNA. Banco CMF: 23% TNA.

23% TNA. Banco del Sol: 23% TNA.

23% TNA. Banco VOII: 23% TNA.

23% TNA. Reba Compañía Financiera: 23% TNA.

23% TNA. Crédito Regional: 23% TNA.

23% TNA. Banco Meridian: 22,5% para clientes y 23% para no clientes.

22,5% para clientes y 23% para no clientes. Banco Mariva: 22,5% TNA.

22,5% TNA. Banco Hipotecario: 19,5% para clientes y 22% para no clientes.

19,5% para clientes y 22% para no clientes. Banco de Comercio: 21,5% TNA.

21,5% TNA. BiBank: 21,5% TNA.

21,5% TNA. Banco Masventas: 21% para clientes y 19% para no clientes.

21% para clientes y 19% para no clientes. Banco de Córdoba: 20,75% TNA.

20,75% TNA. Banco Dino: 20% TNA.

20% TNA. Banco del Chubut: 19,5% TNA.

19,5% TNA. Banco Comafi: 19% TNA.

19% TNA. Banco Julio: 19% TNA.

19% TNA. Banco de Tierra del Fuego: 19% para clientes y 15% para no clientes.

19% para clientes y 15% para no clientes. Banco de Formosa: 18,5% TNA.

Cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días

Para un ahorrista que coloque $1.000.000 durante 30 días, el rendimiento dependerá de la TNA ofrecida por la entidad. Con una tasa del 23%, la inversión generaría aproximadamente $18.904 de intereses al finalizar los 30 días, por lo que el capital total ascendería a $1.018.904.

En cambio, una TNA del 15% dejaría una ganancia cercana a $12.328, con un total de $1.012.328 al vencimiento. Así, una diferencia de ocho puntos porcentuales entre las tasas más altas y más bajas del relevamiento puede representar más de $6.500 de diferencia en el rendimiento mensual para una inversión de $1.000.000.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo

Además de comparar las tasas, es importante considerar que el plazo fijo tradicional mantiene el dinero inmovilizado durante un período mínimo de 30 días. También conviene verificar las condiciones ofrecidas por cada entidad, especialmente cuando la operación se realiza sin ser cliente del banco, y comparar el rendimiento esperado con la evolución de los precios durante el mismo período.

La TNA, además, es una tasa anual de referencia: el porcentaje informado por cada banco no representa lo que se obtiene en 30 días, sino que debe calcularse de manera proporcional al plazo de la colocación.