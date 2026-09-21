Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la cuarta semana de septiembre 2026

El plazo fijo continúa entre las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento en pesos y conocer de antemano cuánto recibirán al vencimiento. Sin embargo, en la cuarta semana de septiembre de 2026 las tasas presentan diferencias significativas según la entidad elegida.

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De acuerdo con las tasas informadas, entre los bancos y entidades relevados Crédito Regional ofrece una TNA del 23,5% para clientes, mientras que varias alternativas alcanzan el 23% para colocaciones online. Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia presenta la tasa más alta, con una TNA del 21% para clientes y del 22% para no clientes.

Por eso, antes de constituir un depósito resulta importante comparar no solamente la Tasa Nominal Anual (TNA), sino también las condiciones de acceso y si la propuesta está disponible para personas que no son clientes de la entidad.

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco en la cuarta semana de septiembre 2026

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas para clientes informadas son:

Banco Provincia: 21% TNA.

21% TNA. BBVA: 19,5% TNA.

19,5% TNA. Banco Macro: 19,5% TNA.

19,5% TNA. Banco Nación: 18,75% TNA.

18,75% TNA. Banco Credicoop: 18,5% TNA.

18,5% TNA. ICBC: 18,1% TNA.

18,1% TNA. Banco Ciudad: 18% TNA.

18% TNA. Banco Galicia: 17,25% TNA.

17,25% TNA. Santander: 16,5% TNA.

16,5% TNA. Banco Patagonia: 16% TNA.

En tanto, otras entidades que informan tasas de plazo fijo online presentan los siguientes rendimientos para clientes:

Crédito Regional: 23,5% TNA.

23,5% TNA. Banco BICA: 23% TNA.

23% TNA. Banco CMF: 23% TNA.

23% TNA. Banco del Sol: 23% TNA.

23% TNA. Reba: 23% TNA.

23% TNA. Banco VOII: 22,75% TNA.

22,75% TNA. Banco Mariva: 22,5% TNA.

22,5% TNA. Banco Meridian: 22,5% TNA.

22,5% TNA. Banco de Comercio: 21,5% TNA.

21,5% TNA. Bibank: 21,5% TNA.

21,5% TNA. Banco Masventas: 21% TNA.

21% TNA. Banco de Córdoba: 20,75% TNA.

20,75% TNA. Banco Dino: 20% TNA.

20% TNA. Banco del Chubut: 19,5% TNA.

19,5% TNA. Banco Hipotecario: 19,5% TNA.

19,5% TNA. Banco Comafi: 19% TNA.

19% TNA. Banco Julio: 19% TNA.

19% TNA. Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% TNA.

19% TNA. Banco de Formosa: 18,5% TNA.

Las condiciones pueden cambiar cuando la colocación la realiza una persona que no es cliente. Por ejemplo, Banco Provincia informa una TNA del 22% para no clientes; Banco Hipotecario, también del 22%; y Banco Meridian, del 23%.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Cuánto rinde invertir $1 millón en un plazo fijo

El rendimiento de un plazo fijo depende de la TNA ofrecida por cada entidad. Para estimar el interés de una colocación tradicional a 30 días puede utilizarse la siguiente fórmula:

Interés = capital × TNA × 30 / 365

Por ejemplo, con una inversión inicial de $1.000.000:

Con una TNA del 23,5% , el interés aproximado a 30 días es de $19.315 , por lo que al vencimiento se obtendrían cerca de $1.019.315 .

, el interés aproximado a 30 días es de , por lo que al vencimiento se obtendrían cerca de . Con una TNA del 23% , el rendimiento ronda los $18.904 , con un monto final aproximado de $1.018.904 .

, el rendimiento ronda los , con un monto final aproximado de . Con una TNA del 21% , la ganancia se acerca a $17.260 , por lo que se recuperarían aproximadamente $1.017.260 .

, la ganancia se acerca a , por lo que se recuperarían aproximadamente . Con una TNA del 18,75% , el interés ronda los $15.411 y el total al vencimiento se aproxima a $1.015.411 .

, el interés ronda los y el total al vencimiento se aproxima a . Con una TNA del 16%, la ganancia es cercana a $13.151, con un monto final aproximado de $1.013.151.

Plazo fijo: cuál es el banco que más conviene

Qué mirar antes de hacer un plazo fijo

Las tasas de los plazos fijos no son uniformes y pueden modificarse de acuerdo con la política comercial de cada entidad. También pueden existir diferencias según el canal utilizado, el monto colocado y si quien realiza la inversión ya es cliente del banco.

Por ese motivo, antes de inmovilizar el dinero durante 30 días conviene verificar la TNA vigente al momento de constituir el plazo fijo, el rendimiento efectivo para el período y las condiciones particulares de la entidad.

En la cuarta semana de septiembre, las tasas relevadas van desde el 16% hasta el 23,5% entre las opciones analizadas, una diferencia que impacta directamente en el rendimiento final de los ahorros.