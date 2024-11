Estados Unidos y Brasil festejan la ceguera de Milei.

Las posiciones ideológicas extremistas del presidente argentino, Javier Milei, abrieron oportunidades de negocios extraordinarias que ya están siendo capitalizadas por terceros países, en contra de los intereses de las industrias y comercios argentinos, y que son festejadas a través de las redes sociales.

En los últimos días hubo tres medidas que se festejaron fuera del país. Cada una de ellas implica menor trabajo argentino en sectores de mayores salarios y mayor gasto de divisas con la lógica caída de inversiones. Por ejemplo, la promovida por el Gobierno para bajar el precio que pagan los consumidores por la compra de textiles y tecnología. Se decidió ampliar de US$ 1.000 a US$ 3.000 mensuales el límite de importación puerta a puerta y subir de US$ 50 a US$ 300 la franquicia libre de impuestos.

Lo cierto es que la medida favorece a las tiendas de comercio electrónico globales, como Amazon del multimillonario Jeff Bezos, quien a principios de mes tentó a sus clientes argentinos con el beneficio de no abonar el costo de envío. La promoción tenía un gasto mínimo que duplicaba la franquicia pero que ahora con los cambios quedó incluida.

“Good move”, festejó en la red social de su propiedad, X, otro multimillonario, Elon Musk, quien se beneficiará en su país por los aranceles que prometió aplicar el presidente electo Donald Trump para proteger a la industria estadounidense. Musk, que integrara el gabinete de Trump en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dedicado a achicar la estructura del gobierno federal, también sacará provecho de otra designación de Trump, la de Brendan Carr en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Carr fue partidario de sostener un subsidio de US$ 900 millones para que las empresas de Musk desarrollen internet satelital y que la mayoría demócrata eliminó por los desvíos en los objetivos.

Mientras saca beneficios de la política proteccionista y del regreso de subsidios, Musk festeja que Milei aplica exactamente lo contrario en Argentina: abre su frontera bajando aranceles a la importación y elimina subsidios y la inversión estatal en el desarrollo de ciencia y tecnología que competiría con sus empresas.

En el vecino Brasil también festejan

Paralelo al encuentro de presidentes en la Cumbre del G20, el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, firmó con el ministro de Minas y Energía brasileño, Alexander Silveira, un Memorando de Entendimiento (MOU) para que el gas de Vaca Muerta llegue a Brasil a través del desarrollo de la infraestructura de gasoductos. Los envíos comenzarán en 2025 con 2 millones de metros cúbicos diarios y se prevé alcanzar los 30 millones diarios de exportación en cinco años. Por ahora no está claro si las obras las financiarán los gobiernos o el sector privado, pero sí que el gas de Vaca Muerta servirá para reindustrializar el sur de Brasil.

“Queremos aumentar la oferta de gas en Brasil y consecuentemente disminuir el precio. Precisamos tratar el gas como una energía de transición, aumentar el volumen para disminuir el precio y reindustrializar el Brasil, generando más oportunidades para nuestra gente”, declaró Silveira.

El modelo primarizador de la economía de Milei al extremo: exportar materia prima barata para importar productos de alto valor agregado. Lo primero que se propone producir Brasil con el gas argentino es el fertilizante que va a usar el campo argentino. La renta del campo transferida a Brasil. Trabajo en la industria y en el comercio, derivado a terceros países, ya sea Amazon de Estados Unidos, o AliExpress de China, o a Brasil.

La tercera medida anunciada por el Gobierno también tuvo ganadores externos y perdedores internos: el cierra de la planta industrial que Casa de Moneda tiene en Don Torcuato, conocida como Ex Ciccone, donde se imprimían billetes y documentación oficial como los pasaportes y las cédulas verdes (ya no hay más en existencia y solo se entrega en formato electrónico) y las patentes de los vehículos.

El Gobierno informó que algunos bienes de capital de última generación se moverán a la sede de Retiro de Casa de Moneda y otras, como la producción de billetes, simplemente se importarán. En la explicación del cierre, la cartera de Economía dijo que los empleados ganaban mucho. "Cabe destacar que los empleados de Casa de la Moneda tienen el privilegio de cobrar 15 sueldos al año”, sostuvo buscando complicidad con la desgracia de las familias que perderán el sustento.

El Banco Central, principal cliente de Casa de Moneda, anunció hace tres semanas que interrumpía los contratos de provisión de billetes con Casa de Moneda y pasaba a importarlos, siendo China el principal proveedor según las últimas licitaciones realizadas. “Veinte mil pesos no son nada y él, que había dicho ‘con los chinos nada’, los mandó a fabricar a China”, se quejó Gastón Alberdi Peñavera, sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi, cuya figura ilustra los flamantes billetes de $20.000 lanzados la semana pasada. “No hay nada que festejar. El País está en la RUINA. El fascista de Javier Milei se burla de un prócer liberal”, publicó en la red social X.

En este caso, 250 empleos que existían en Argentina con salarios y beneficios sociales, ahora serán para ciudadanos chinos que producirán lo mismo que se dejó de fabricar en el país. China sacó de la pobreza extrema a más de 800 millones de personas desde finales de los años 70 y se convirtió en la mayor reducción de la desigualdad en la historia moderna a nivel mundial.

El crecimiento económico y la redistribución de los ingresos suelen ser aceptados como dos importantes motores para la reducción de la pobreza. Ninguna de las dos políticas están en el centro de la gestión de Milei.