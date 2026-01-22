Cuando una empleada doméstica renuncia, ¿a qué tiene derecho?

Empleadas domésticas en enero

Las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico cuentan con derechos laborales similares a los de cualquier empleado en relación de dependencia. Cuando se produce una renuncia, no corresponde el pago de indemnización por despido, pero sí debe realizarse una liquidación final con los conceptos que marca la ley.

Qué cobra una empleada doméstica si renuncia

Ante una renuncia voluntaria, el empleador está obligado a abonar:

Sueldo proporcional por los días trabajados en el mes en curso.

Aguinaldo proporcional (Sueldo Anual Complementario) , calculado hasta la fecha de finalización del vínculo laboral.

Vacaciones no gozadas, en caso de que la trabajadora no haya utilizado los días que le correspondían.

Estos pagos deben realizarse aun cuando la relación laboral finalice por decisión de la empleada.

Qué pasa si renuncia empleada doméstica

Qué no corresponde en caso de renuncia

A diferencia del despido sin causa, no se paga indemnización, ya que la finalización del contrato se produce por voluntad de la trabajadora. La indemnización solo se reconoce cuando el empleador decide terminar la relación laboral sin una causa justificada.

Si la empleada doméstica es despedida sin causa, además del sueldo, el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, corresponde una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, o fracción mayor a tres meses. Para el cálculo se toma la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, y en ningún caso puede ser inferior a un mes de salario.

Salarios del personal doméstico

Dónde consultar en caso de dudas

Ante dudas sobre los montos a cobrar o el cálculo de la liquidación, la empleada doméstica puede solicitar asesoramiento gratuito en las sedes de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), donde se brinda orientación jurídica sobre derechos laborales y liquidaciones. De este modo, cuando una empleada doméstica renuncia, tiene derecho a cobrar todos los conceptos proporcionales correspondientes al tiempo trabajado, aunque sin indemnización por despido.

Cuánto está la hora de empleadas domésticas en febrero 2026

Las escalas oficiales, según categoría y modalidad de trabajo, quedan definidas de la siguiente manera:

Supervisora

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.961,09 mensuales.

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.711,97 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.581,79 por hora / $438.478,51 mensuales.

Sin retiro: $3.926,82 por hora / $488.101,03 mensuales.

Caseros

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.

Sin retiro: $3.783,33 por hora / $476.745,56 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,98 por hora / $384.722,14 mensuales.

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.

Estos valores ya incorporan el aumento del 1,3% y constituyen el mínimo legal que debe abonarse.