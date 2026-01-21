Cuánto está la hora de empleadas domésticas en febrero 2026: el salario que cobran

Empleadas domésticas: cuánto cobran en enero y febrero

En febrero de 2026, las empleadas domésticas continúan cobrando con las escalas vigentes, ya que no se anunciaron nuevos aumentos salariales para el sector. Los valores que se utilizan como referencia corresponden al último ajuste del 1,3%, que sigue siendo la base tanto para el pago de sueldos como para las liquidaciones registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP. Aunque estos montos se originan en el salario correspondiente a trabajos realizados en diciembre, se mantienen como pisos legales obligatorios, que los empleadores deben respetar y declarar correctamente.

Salarios de las empleadas domésticas

Empleadas domésticas: salario por hora y mensual en febrero de 2026

Las escalas oficiales, según categoría y modalidad de trabajo, quedan definidas de la siguiente manera:

Supervisora

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.961,09 mensuales.

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.711,97 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.581,79 por hora / $438.478,51 mensuales.

Sin retiro: $3.926,82 por hora / $488.101,03 mensuales.

Caseros

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.

Sin retiro: $3.783,33 por hora / $476.745,56 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.135,98 por hora / $384.722,14 mensuales.

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.

Estos valores ya incorporan el aumento del 1,3% y constituyen el mínimo legal que debe abonarse.

Suma adicional según carga horaria

Además del salario básico, corresponde pagar un refuerzo no remunerativo que varía según la cantidad de horas semanales trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: $6.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Este adicional no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo, vacaciones ni otros conceptos.

Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora

Empleadas domésticas: que controla ARCA en los pagos

ARCA verifica que los salarios estén correctamente liquidados y declarados. A los valores básicos pueden sumarse otros conceptos obligatorios:

Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador.

Zona desfavorable: plus del 30%.

Horas extras: recargo del 50% en días hábiles y del 100% en fines de semana y feriados.

Si bien los empleadores pueden pagar montos superiores al mínimo, estos deben figurar de forma clara y diferenciada en el recibo.

Durante 2025, los aumentos para el personal de casas particulares fueron escasos y espaciados, lo que dejó al salario del sector por detrás de la inflación. En este contexto, y a la espera de nuevas definiciones paritarias, febrero de 2026 mantiene sin cambios el valor de la hora, con la obligación de cumplir estrictamente con los pisos vigentes.