Cuánto está la hora de empleadas domésticas en febrero 2026: el salario que cobran

En febrero de 2026, las empleadas domésticas continúan cobrando con las escalas vigentes, ya que no se anunciaron nuevos aumentos salariales para el sector. Los valores que se utilizan como referencia corresponden al último ajuste del 1,3%, que sigue siendo la base tanto para el pago de sueldos como para las liquidaciones registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP. Aunque estos montos se originan en el salario correspondiente a trabajos realizados en diciembre, se mantienen como pisos legales obligatorios, que los empleadores deben respetar y declarar correctamente.
Empleadas domésticas: salario por hora y mensual en febrero de 2026
Las escalas oficiales, según categoría y modalidad de trabajo, quedan definidas de la siguiente manera:
Supervisora
-
Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.961,09 mensuales.
-
Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.711,97 mensuales.
Personal para tareas específicas
-
Con retiro: $3.581,79 por hora / $438.478,51 mensuales.
-
Sin retiro: $3.926,82 por hora / $488.101,03 mensuales.
Caseros
-
Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.
Asistencia y cuidado de personas
-
Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.
-
Sin retiro: $3.783,33 por hora / $476.745,56 mensuales.
Personal para tareas generales
-
Con retiro: $3.135,98 por hora / $384.722,14 mensuales.
-
Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 mensuales.
Estos valores ya incorporan el aumento del 1,3% y constituyen el mínimo legal que debe abonarse.
Suma adicional según carga horaria
Además del salario básico, corresponde pagar un refuerzo no remunerativo que varía según la cantidad de horas semanales trabajadas:
-
Hasta 12 horas semanales: $6.000
-
Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000
-
Más de 16 horas semanales: $14.000
Este adicional no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo, vacaciones ni otros conceptos.
Empleadas domésticas: que controla ARCA en los pagos
ARCA verifica que los salarios estén correctamente liquidados y declarados. A los valores básicos pueden sumarse otros conceptos obligatorios:
-
Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado con el mismo empleador.
-
Zona desfavorable: plus del 30%.
-
Horas extras: recargo del 50% en días hábiles y del 100% en fines de semana y feriados.
Si bien los empleadores pueden pagar montos superiores al mínimo, estos deben figurar de forma clara y diferenciada en el recibo.
Durante 2025, los aumentos para el personal de casas particulares fueron escasos y espaciados, lo que dejó al salario del sector por detrás de la inflación. En este contexto, y a la espera de nuevas definiciones paritarias, febrero de 2026 mantiene sin cambios el valor de la hora, con la obligación de cumplir estrictamente con los pisos vigentes.