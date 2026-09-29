Personal doméstico: escala salarial y cuánto cobro en octubre 2026

El personal doméstico de la Argentina tendrá un aumento del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la escala establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026. Los salarios mínimos partirán de $4.064,08 por hora y $498.582,06 mensuales para tareas generales con retiro, aunque los montos varían según la categoría y modalidad de trabajo.

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El incremento se aplica sobre las remuneraciones vigentes en septiembre y forma parte del esquema de aumentos acordado para los últimos meses del año. Además, durante octubre se incorpora al salario básico el 50% de la suma no remunerativa que se había establecido para agosto.

Escala salarial del personal doméstico en octubre 2026

Estos son los salarios mínimos por hora y por mes que corresponden a cada categoría desde octubre:

Categoría Modalidad Por hora Por mes Supervisores Con retiro $4.805,82 $599.514,52 Supervisores Sin retiro $5.215,59 $661.702,46 Tareas específicas Con retiro $4.580,80 $560.776,33 Tareas específicas Sin retiro $4.973,38 $618.187,89 Caseros Sin retiro $4.337,53 $548.429,23 Asistencia y cuidado de personas Con retiro $4.337,53 $548.429,23 Asistencia y cuidado de personas Sin retiro $4.801,52 $605.050 Tareas generales Con retiro $4.064,08 $498.582,06 Tareas generales Sin retiro $4.460,36 $563.958,82

Los valores funcionan como salarios mínimos para el personal registrado, por lo que empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Salarios confirmados en octubre

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas en octubre

Para el personal contratado por hora, el monto por cuatro horas de trabajo depende de la categoría y de si la prestación se realiza con o sin retiro:

Supervisores: $19.223,28 con retiro y $20.862,36 sin retiro.

$19.223,28 con retiro y $20.862,36 sin retiro. Tareas específicas: $18.323,20 con retiro y $19.893,52 sin retiro.

$18.323,20 con retiro y $19.893,52 sin retiro. Caseros: $17.350,12.

$17.350,12. Asistencia y cuidado de personas: $17.350,12 con retiro y $19.206,08 sin retiro.

$17.350,12 con retiro y $19.206,08 sin retiro. Tareas generales: $16.256,32 con retiro y $17.841,44 sin retiro.

A estos valores deben sumarse los adicionales que correspondan en cada caso.

De cuánto es el aumento para el personal doméstico en octubre

La Resolución 6/2026 estableció un esquema de actualizaciones mensuales para los salarios básicos de los trabajadores de casas particulares:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

Además, durante octubre se incorpora a los básicos el 50% de la suma no remunerativa que había sido otorgada en agosto según la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Aquella suma extraordinaria había sido fijada en $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas. El proceso de incorporación al salario se completará en noviembre.

Cuánto cobra el personal doméstico por hora

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

El salario final puede ser superior al establecido en la escala debido a los adicionales contemplados para la actividad. Por antigüedad, corresponde un adicional equivalente al 1% del salario básico por cada año trabajado con el mismo empleador.

También se mantiene un adicional del 31% por zona desfavorable para quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

En caso de realizar habitualmente tareas correspondientes a más de una categoría, el salario debe liquidarse según la categoría mejor remunerada.

Cuando corresponde el pago de horas extraordinarias, el valor habitual tiene un recargo según el día y horario en que se realicen las tareas. El adicional es del 50% en días hábiles, mientras que asciende al 100% para las horas trabajadas los sábados después de las 13, domingos y feriados. Estos adicionales también alcanzan a las trabajadoras contratadas y remuneradas por hora.