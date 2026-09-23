Empleadas domésticas: cuánto valdrá la hora en octubre 2026

Las empleadas domésticas tendrán un aumento del 1,7% en octubre, de acuerdo con el esquema establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La actualización se aplicará sobre los valores de septiembre y alcanzará tanto a quienes cobran por hora como al personal mensualizado.

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Con la nueva escala, el valor mínimo para el personal dedicado a tareas generales, categoría que incluye principalmente limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, será de $4.064,08 por hora con retiro.

Además del incremento porcentual, durante octubre continuará la incorporación al salario básico de la suma extraordinaria que había sido otorgada en agosto.

Cuánto valdrá la hora de las empleadas domésticas en octubre 2026

Los valores por hora para cada una de las categorías serán los siguientes:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisor/a $4.805,82 $5.215,59 Personal para tareas específicas $4.580,80 $4.973,38 Caseros $4.337,53 $4.337,53 Asistencia y cuidado de personas $4.337,53 $4.801,52 Personal para tareas generales $4.064,08 $4.337,53

En el caso de los caseros existe un único valor, ya que se trata de una modalidad que supone la residencia en el lugar donde se desarrollan las tareas.

Salarios con aumento en octubre

Cuánto cobra por mes una empleada doméstica en octubre

Para quienes trabajan bajo la modalidad mensualizada, los salarios mínimos de octubre quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisor/a $599.514,20 $661.702,46 Personal para tareas específicas $560.776,33 $618.187,89 Caseros $548.429,23 $548.429,23 Asistencia y cuidado de personas $548.429,23 $605.050,00 Personal para tareas generales $498.582,06 $548.429,23

Estos importes funcionan como pisos salariales para cada categoría. La remuneración final puede ser mayor si corresponden adicionales u otras condiciones particulares de contratación.

Cuánto cobra por hora el personal de limpieza

La quinta categoría, denominada Personal para tareas generales, comprende tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y otras labores típicas del hogar.

Desde octubre, el valor mínimo será de $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro. Para el personal mensualizado de esta categoría, el salario será de $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Empleadas domésticas con aumento

Qué pasa con la suma extraordinaria en octubre

El acuerdo también estableció un mecanismo para incorporar progresivamente al salario básico la suma extraordinaria otorgada en agosto. Los montos originales fueron de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más; $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas; y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

En octubre se incorpora el 50% de esa suma al salario básico, como parte del esquema gradual previsto. El proceso continuará en noviembre con el porcentaje restante.

Cómo se paga el sueldo de las empleadas domésticas

La normativa establece que el salario debe depositarse en una cuenta sueldo, excepto cuando la trabajadora solicite expresamente recibirlo en efectivo. Para el personal mensualizado, el pago debe efectuarse dentro del cuarto día hábil posterior al cierre de cada mes. En el caso de quienes cobran por hora o jornada, el pago puede realizarse al finalizar la prestación diaria o semanal, según lo acordado entre las partes.

Así, desde octubre las empleadas domésticas tendrán una nueva escala salarial, con una suba del 1,7% que llevará la hora de limpieza a un mínimo de $4.064,08 con retiro.