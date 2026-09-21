Aumento para empleadas domésticas hasta diciembre de 2026: cuánto cobran la hora

Las empleadas domésticas tienen confirmado un esquema de aumentos salariales hasta diciembre de 2026, con actualizaciones mensuales y cambios en los valores mínimos por hora y por mes.

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estableció incrementos del 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre. El esquema continúa la suba del 1,9% aplicada en agosto. Además de los porcentajes mensuales, el acuerdo contempla la incorporación progresiva a los salarios básicos de una suma no remunerativa que había sido otorgada en agosto.

Cuánto cobran por hora las empleadas domésticas hasta diciembre de 2026

Los valores mínimos por hora establecidos para las distintas categorías evolucionarán de la siguiente manera:

Categoría Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Supervisor/a con retiro $5.049,58 $5.215,59 $5.344,33 $5.429,84 Supervisor/a sin retiro $5.344,33 $4.805,82 $4.928,28 $5.007,14 Tareas específicas con retiro $4.809,80 $4.973,38 $5.098,84 $5.180,42 Tareas específicas sin retiro $4.645,33 $4.580,80 $4.700,21 $4.775,41 Cuidado de personas con retiro $4.641,90 $4.801,52 $4.923,50 $5.002,28 Cuidado de personas sin retiro $4.185,94 $4.337,53 $4.451,49 $4.522,71 Tareas generales con retiro $4.185,94 $4.337,53 $4.451,49 $4.522,71 Tareas generales sin retiro $3.914,64 $4.064,08 $4.174,62 $4.241,42

La fuente no informa un valor horario diferenciado para la categoría de caseros, aunque sí establece los salarios mensuales.

Cuánto cobra una empleada doméstica por mes hasta diciembre

Para quienes se encuentran mensualizadas, las escalas también aumentarán progresivamente hasta el cierre del año. En el caso del personal para tareas generales con retiro, por ejemplo, el salario pasa de $480.247,85 en septiembre a $498.582,06 en octubre, $512.142,96 en noviembre y $520.337,24 en diciembre.

Para tareas generales sin retiro, el salario mensual llegará a $571.842,92 en diciembre. En cuidado de personas, ese mes los valores serán de $571.842,92 con retiro y $630.347,58 sin retiro.

Entre las restantes categorías, la escala de diciembre establece:

Supervisor/a: $624.627,93 con retiro y $688.884,98 sin retiro.

$624.627,93 con retiro y $688.884,98 sin retiro. Tareas específicas: $584.600,84 con retiro y $643.922,59 sin retiro.

$584.600,84 con retiro y $643.922,59 sin retiro. Caseros: $571.842,92 mensuales.

$571.842,92 mensuales. Cuidado de personas: $571.842,92 con retiro y $630.347,58 sin retiro.

$571.842,92 con retiro y $630.347,58 sin retiro. Tareas generales: $520.337,24 con retiro y $571.842,92 sin retiro.

Salarios confirmados en septiembre

Cómo se aplican los aumentos hasta diciembre

El cronograma salarial establece cuatro actualizaciones consecutivas para el último tramo de 2026: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre. A esto se suma el traspaso al salario básico de la suma extraordinaria otorgada en agosto. En septiembre se incorpora el 25% de ese monto, en octubre otro 50% y en noviembre el 25% restante.

La suma original había sido de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas por semana.

Qué adicional corresponde por zona desfavorable

Las trabajadoras comprendidas en determinadas regiones tienen además un adicional del 31% sobre los salarios mínimos de su categoría. El adicional alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

De esta manera, las empleadas domésticas ya tienen definidos sus salarios mínimos hasta diciembre de 2026, aunque el monto final dependerá de la categoría, la cantidad de horas trabajadas, la modalidad con o sin retiro y los adicionales que correspondan.