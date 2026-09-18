Aumento para empleadas domésticas en octubre 2026: cuánto cobran la hora el próximo mes

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en octubre de 2026, de acuerdo con el esquema establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El próximo mes se aplicará una suba del 1,7%, después del incremento del 1,8% correspondiente a septiembre.

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El acuerdo establece aumentos mensuales hasta diciembre y también contempla la incorporación progresiva a los salarios básicos de una suma no remunerativa otorgada originalmente en agosto. En octubre, además, se incorporará a los básicos el 50% de aquella suma extraordinaria, mientras que el 25% restante se integrará en noviembre.

Salarios con aumento

Cuánto cobra por hora una empleada doméstica en octubre 2026

Según la escala difundida para octubre, los valores por hora y los salarios mensuales quedan de la siguiente manera:

Categoría Por hora con retiro Por hora sin retiro Mensual con retiro Mensual sin retiro Supervisor/a $5.215,59 $4.805,82 $599.514,52 $661.702,46 Tareas específicas $4.973,38 $4.580,80 $560.776,33 $618.187,89 Caseros — — $548.429,23 — Asistencia y cuidado de personas $4.801,52 $4.337,53 $548.429,23 $605.050 Tareas generales $4.337,53 $4.064,08 $498.582,06 $548.429,23

Los importes corresponden a los salarios mínimos establecidos para cada categoría. A esos valores pueden sumarse otros conceptos que correspondan a cada relación laboral.

De cuánto es el aumento para empleadas domésticas en octubre 2026

El incremento previsto para octubre será del 1,7%. Forma parte de un esquema de actualizaciones que comenzó con una suba del 1,9% en agosto y continuó con un 1,8% en septiembre. Para noviembre y diciembre están previstos aumentos del 1,6% en cada mes.

A su vez, el acuerdo estableció una suma no remunerativa que se pagó con los salarios de agosto: $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales. Ese monto comenzó a incorporarse progresivamente a los salarios básicos: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Empleadas domésticas cobran aumento

Cuánto cobra una empleada doméstica de tareas generales en octubre 2026

Para la quinta categoría, correspondiente al personal para tareas generales, la escala de octubre establece un valor de $4.337,53 por hora con retiro y $4.064,08 sin retiro. En el caso de las trabajadoras mensualizadas, los valores son de $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Esta categoría comprende las tareas habituales de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras labores generales del hogar.

Qué adicional cobran las empleadas domésticas por zona desfavorable

La normativa mantiene un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el partido bonaerense de Patagones.

Además, cuando una trabajadora realiza tareas correspondientes a más de una categoría, debe quedar encuadrada en aquella que represente su actividad principal y habitual.