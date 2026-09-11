Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales en septiembre 2026

Las empleadas domésticas tienen una nueva escala salarial en septiembre de 2026, luego de que entrara en vigencia el incremento dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización fue oficializada mediante la Resolución 6/2026 y estableció una suba del 1,8% para septiembre sobre los valores de agosto. Además, fijó nuevos aumentos para los meses siguientes.

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Para las trabajadoras que prestan servicios durante pocas horas por semana, la remuneración se calcula según las horas efectivamente trabajadas. Por eso, para conocer cuánto corresponde pagar por cuatro horas semanales hay que considerar tanto la categoría como la modalidad de contratación.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas semanales en septiembre

En la categoría más habitual, correspondiente al personal para tareas generales, el valor mínimo de la hora en septiembre es de $3.914,64 con retiro y de $4.185,94 sin retiro.

De esta manera, una empleada doméstica que trabaja cuatro horas semanales en tareas generales cobra como mínimo $15.658,56 por semana con retiro. Si presta servicios sin retiro, el piso asciende a $16.743,76 semanales. La categoría de tareas generales comprende actividades habituales del hogar como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas.

Empleada doméstica por hora

Cuánto se paga por 4 horas según cada categoría

La escala establece diferentes valores de acuerdo con las funciones realizadas. Para una jornada de cuatro horas semanales, los mínimos de septiembre son:

Categoría Con retiro, 4 horas Sin retiro, 4 horas Supervisor/a $18.581,32 $20.198,32 Tareas específicas $17.690,16 $19.239,20 Caseros $16.743,76 $16.743,76 Asistencia y cuidado $16.743,76 $18.567,60 Tareas generales $15.658,56 $16.743,76

Así, según la función y la modalidad, una trabajadora que cumple cuatro horas semanales tiene un piso de entre $15.658,56 y $20.198,32 por semana. En el caso de los caseros existe un único valor, ya que se trata de personal que reside en la vivienda donde desarrolla sus tareas.

Los valores mínimos por hora también varían según la categoría. Para supervisores, el piso es de $4.645,33 con retiro y $5.049,58 sin retiro.

El personal para tareas específicas cobra desde $4.422,54 con retiro y $4.809,80 sin retiro. En asistencia y cuidado de personas, la hora se ubica en $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro. Finalmente, para tareas generales el mínimo es de $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro.

Cuánto cobra por categoría una empleada doméstica

Qué pasa con las empleadas domésticas que trabajan menos de 12 horas

Para quienes trabajan pocas horas por semana, el pago se determina sobre las horas efectivamente realizadas y no sobre la escala mensual. Esto implica que una persona que presta servicios cuatro horas por semana para un mismo empleador debe calcular su remuneración tomando el valor horario correspondiente a su categoría.

Si desarrolla tareas que podrían quedar comprendidas en más de una categoría, la escala establece que debe encuadrarse según la actividad principal que realiza habitualmente.

Qué pasa con el bono para empleadas domésticas

La última actualización también contempló una suma extraordinaria correspondiente a agosto. Para las trabajadoras que cumplen menos de 12 horas semanales fue de $8.000; entre 12 y menos de 16 horas, de $11.500; y para quienes trabajan 16 horas o más, de $20.000.

En consecuencia, una empleada que trabaja cuatro horas semanales quedó dentro del primer grupo. Sin embargo, no corresponde sumar nuevamente los $8.000 completos al pago de septiembre, ya que la normativa estableció su incorporación progresiva a la estructura salarial.

Para quienes trabajan menos de 12 horas, el esquema prevé incorporar $2.000 en septiembre, $4.000 en octubre y los $2.000 restantes en noviembre.

El incremento de septiembre no será el último de 2026. La resolución estableció una serie de actualizaciones mensuales: luego del 1,9% aplicado en agosto, septiembre tiene una suba del 1,8%. En octubre se aplicará otro 1,7%, mientras que noviembre y diciembre tendrán incrementos del 1,6% cada mes. Las subas se calculan sobre los valores correspondientes al período inmediatamente anterior.