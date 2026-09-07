Empleadas domésticas: cuánto vale la hora en septiembre 2026

La paritaria de empleadas domésticas estableció un nuevo incremento para septiembre de 2026 y actualizó los valores mínimos por hora y por mes para todas las categorías del régimen de casas particulares.

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El cronograma acordado contempla una suba del 1,8% en septiembre, luego del 1,9% aplicado en agosto. Además, durante este mes comenzará a incorporarse al salario básico una parte de la suma no remunerativa acordada previamente: el 25% en septiembre, el 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Salarios con aumento en septiembre

Cuánto vale la hora en septiembre 2026

Para el personal con retiro, los valores mínimos por hora quedan de la siguiente manera:

Supervisor/a: $4.523,11

Personal para tareas específicas: $4.303,50

Asistencia y cuidado de personas: $4.072,38

Personal para tareas generales: $3.804

En el caso del personal sin retiro, los valores son superiores:

Supervisor/a: $4.920,89 por hora

Personal para tareas específicas: $4.684,53

Caseros: $4.072,38

Asistencia y cuidado de personas: $4.520,15

Personal para tareas generales: $4.072,38

La categoría más habitual, personal para tareas generales, tiene así un valor mínimo de $3.804 por hora con retiro y de $4.072,38 sin retiro.

Cómo se paga el trabajo por hora

Las trabajadoras que prestan servicios menos de 24 horas semanales para un mismo empleador cobran por hora o por jornada, mientras que quienes trabajan 24 horas semanales o más deben ser mensualizadas, de acuerdo con la Ley 26.844.

En el caso del personal jornalizado, el pago se realiza al finalizar la jornada o la semana, según lo acordado entre empleador y trabajadora.

Cómo sigue el cronograma de aumentos

El acuerdo fijó incrementos mensuales hasta diciembre. Después del 1,8% de septiembre, los salarios subirán 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.

También se definieron sumas no remunerativas de $8.000, $11.500 y $20.000, según la cantidad de horas trabajadas por semana. Ese monto comenzará a incorporarse progresivamente al salario básico durante los próximos meses.

Personal doméstico: el valor de la hora

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

A los valores mínimos de la escala deben agregarse los adicionales que correspondan en cada caso. Entre ellos se encuentra la antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado, calculada sobre el salario básico de la categoría.

También existe un adicional por zona desfavorable para las trabajadoras que prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por lo tanto, el valor establecido en la escala funciona como piso salarial: el monto efectivo que debe cobrar cada empleada doméstica puede ser superior según los adicionales y las características de su relación laboral.