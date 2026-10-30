ARCA: los contadores pidieron prorrogar el vencimiento de Ganancias simplificado

Desde el sector advirtieron que las normas para adherir al régimen se publicaron con escaso margen.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una prórroga para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias bajo el régimen simplificado, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de octubre.

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La entidad envió una nota al director ejecutivo del organismo recaudador, Andrés Edgardo Vázquez, en la que señaló que la publicación tardía de la Ley 27.826, que modificó la Ley 27.799, y las demoras en la reglamentación y en las disposiciones operativas dificultaron la interpretación de las nuevas reglas antes de la fecha límite.

El planteo apunta al poco tiempo disponible para que contribuyentes y profesionales puedan revisar los requisitos y completar los trámites necesarios para adherir al sistema. Aunque la normativa amplió el universo de personas que pueden utilizar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, las pautas para concretar la incorporación se conocieron recientemente.

Los requisitos para ingresar al régimen simplificado

Uno de los puntos que destacó el Consejo es que las nuevas disposiciones operativas exigen una presentación por parte de los interesados y establecen como condición que la obligación se presente y cancele dentro del plazo correspondiente. En ese contexto, la cercanía del vencimiento del 30 de octubre reduce el margen para evaluar cada situación fiscal y cumplir con los procedimientos. Por eso, la institución reclamó que ARCA habilite un período adicional para realizar las presentaciones.

El pedido también contempla a los contribuyentes que ya presentaron la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 mediante el régimen general. Según el planteo, la posibilidad de incorporarse al sistema simplificado para quienes se encuentran en esa situación vuelve necesario contar con tiempo suficiente para analizar las alternativas y efectuar los trámites pertinentes.

Desde el Consejo consideraron que una extensión del plazo permitiría mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto para los contribuyentes como para sus asesores y para el propio fisco.

Los contadores públicos tienen un papel central en la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones, por lo que la entidad remarcó la necesidad de disponer de un margen razonable para estudiar la normativa antes de orientar a sus clientes y concretar las presentaciones.

La solicitud se fundamenta, así, en la secuencia de demoras que precedió a la implementación del régimen y en la proximidad de la fecha límite. Por el momento, el planteo del CPCECABA constituye un pedido de prórroga a ARCA y no implica que el organismo haya dispuesto una modificación del calendario previsto.