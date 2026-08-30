El peaje del puente Chaco-Corrientes subirá un 132% y eliminarán el pase libre por 24 horas

El gobierno de Javier Milei acelera el proceso de privatización y concesión de empresas públicas, un esquema que cambiará de manera drástica la realidad vial del Nordeste Argentino (NEA). Según los pliegos de las nuevas concesiones privadas aprobadas por la Dirección Nacional de Vialidad, las tarifas residenciales sufrirán un incremento del 130%, llevando el costo para vehículos particulares de $1.500 a $3.480.

Las modificaciones tendrán un impacto económico directo en la circulación sobre la Ruta Nacional 12, tramo Corrientes, y en la estación de peaje del puente General Belgrano, la cual conecta a las provincias de Corrientes y Chaco.





El nuevo esquema implica un duro golpe al bolsillo de quienes se trasmiten a diario por la zona: con la suba y la obligación de abonar en cada pasada, un trabajador o estudiante de la zona metropolitana pasará de gastar $1.500 por jornada a afrontar un costo diario de $6.960 para realizar sus viajes de ida y vuelta.

Más allá del drástico ajuste en las tarifas de las cabinas, la verdadera alarma entre los usuarios frecuentes responde a un cambio de reglas en el sistema de cobro. Hasta ahora, quien pagaba el peaje sobre el puente General Belgrano contaba con una ventana de 24 horas para realizar el trayecto de regreso de forma gratuita, un beneficio histórico que atenuaba el gasto cotidiano de la zona metropolitana.

La nueva concesión pondrá fin a esta modalidad de pase libre diario, obligando a los conductores a abonar la tarifa completa en cada transposición del peaje. Esta modificación metodológica castiga de lleno a quienes cruzan a diario por trabajo o estudio, lo que duplica el impacto del aumento tarifario al convertir cada viaje de ida y vuelta en dos cobros independientes.

Despidos: 150 trabajadores de las estaciones de peaje de Corrientes fueron desvinculados

El esquema de privatización de La Libertad Avanza (LLA) pulverizó otros 150 puestos de trabajo. Durante esta semana, el Gobierno liquidó las indemnizaciones de todos los empleados de los peajes que trabajaban en las estaciones del corredor vial del Litoral.

La preocupación está vinculada además con los cambios previstos para el funcionamiento de las estaciones. Según se indicó, los nuevos esquemas de concesión contemplan una mayor utilización de sistemas automatizados de cobro mediante código QR, lo que podría reducir la necesidad de personal en las cabinas y dejar sin reincorporación a parte de los trabajadores actualmente desvinculados.

En la provincia de Corrientes, la medida alcanzó a los operarios que realizaban sus tareas en las estaciones del puente interprovincial General Belgrano, Riachuelo, Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12. Según la información que detalló el medio Corrientes Hoy, las indemnizaciones ya fueron liquidadas y los trabajadores permanecen a la espera de definiciones sobre su futuro laboral.

El proceso forma parte del avance del Gobierno nacional sobre la privatización de los corredores viales. La Etapa I comprende 741 kilómetros distribuidos entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, mientras continúan las etapas II-A y II-B, que abarcan miles de kilómetros adicionales en distintas rutas del país. Mientras se definen las nuevas concesiones, los empleados afectados permanecen a la espera de conocer qué ocurrirá con su sustento de vida.