Qué pasa cuándo ARCA te embarga la billetera virtual: cómo desbloquear la cuenta

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene la potestad de embargar las billeteras virtuales ante una instancia judicial. Esto puede ser problemático para muchas personas ya que utilizan esto como una cuenta donde mantienen parte de sus ingresos y el dinero destinado a los gastos cotidianos.

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En ese escenario, el saldo disponible del usuario puede quedar inmovilizado y pasar a formar parte del mecanismo utilizado por la ex AFIP para cobrar la deuda que tenga el contribuyente.

La primera aclaración importante es que una billetera virtual no tiene una protección especial frente a una ejecución fiscal por el solo hecho de operar con CVU. Los proveedores de servicios de pago se encuentran alcanzados por los regímenes de información y, en determinadas circunstancias, ARCA recibe datos sobre cuentas, movimientos y saldos.

La plata embargada puede utilizarse para cancelar la deuda

Una vez dictada la medida, el dinero alcanzado deja de estar libremente disponible para el titular de la cuenta. Pero tampoco se trata necesariamente de una retención que desaparece cuando el contribuyente paga por otra vía. Los fondos embargados pueden ser destinados a cancelar las obligaciones reclamadas judicialmente. La liquidación puede contemplar no solamente el capital adeudado, sino también intereses, honorarios y costas.

Para quienes ya tienen fondos retenidos, ARCA dispone dentro del Sistema de Cuentas Tributarias de una herramienta denominada “Ofrecimiento de pago con embargos bancarios”. Allí el contribuyente puede consultar las demandas que cuentan con dinero embargado y seleccionar la que pretende cancelar.

El sistema determina el importe correspondiente y, una vez aceptada la liquidación, genera los VEP necesarios para concretar el pago. Por eso, si el dinero ya quedó alcanzado por la medida, regularizar la deuda no significa necesariamente que ese mismo saldo vaya a ser liberado y devuelto al usuario: puede aplicarse directamente a la cancelación de la obligación judicializada.

Qué hacer para levantar el embargo

Existen distintas formas de regularizar la situación. Una es cancelar la deuda de contado y otra es ingresar a un régimen de facilidades de pago que sea aceptado por ARCA. En cualquiera de las alternativas, el contribuyente debe contemplar además los conceptos vinculados con la ejecución, como honorarios y costas.

Si se opta por pagar todo de una vez, tampoco alcanza con hacer una transferencia y esperar el desbloqueo. La cancelación debe quedar correctamente registrada en los sistemas del organismo y, cuando corresponda, debe comunicarse la operación al agente fiscal que lleva adelante el expediente. En caso de acceder a un plan, la presentación debe ser aceptada para que pueda avanzar el levantamiento de la medida.

Los métodos para cancelar la deuda con ARCA y levantar el embargo.