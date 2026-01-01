Paritarias sanidad: cuánto cobran los trabajadores en enero 2026

Cuánto cobran los trabajadores de sanidad en enero

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró dos acuerdos paritarios trimestrales con las cámaras empresarias del sector, que impactan en los salarios de Emergencias Médicas (CCT 459/06) e Internación Domiciliaria (CCT 108/75).

El entendimiento contempla un aumento total del 4,5% para el período noviembre 2025–enero 2026, distribuido en tres tramos del 1,5% mensual. Con este último ajuste, los salarios básicos de enero vuelven a incrementarse respecto de diciembre. Esta suba forma parte del esquema de actualizaciones acordado para el cierre de 2025 y el comienzo de 2026, luego de varios meses de negociaciones con aumentos moderados y asignaciones no remunerativas.

Salarios con aumento en enero

Además, se acordó el pago de una asignación no remunerativa para ambos convenios, que en enero de 2026 será de $70.000, sumándose al salario mensual. Este refuerzo no integra el básico y puede ser absorbido por aumentos otorgados previamente por las empresas.

Paritarias sanidad: escalas salariales en enero de 2026

Con la aplicación del tramo final del aumento, los salarios básicos de enero para Sanidad se ubican, según categoría, en valores que van desde aproximadamente $880.000 en las categorías más bajas hasta más de $1.490.000 en las más altas, dependiendo del convenio y la función. Los acuerdos tendrán vigencia hasta el 31 de enero de 2026, y las partes volverán a reunirse en febrero para discutir una nueva recomposición salarial.

Escalas salariales – CCT 459/06 (Emergencias Médicas)

Salario básico enero 2026

Profesionales bioquímicos, nutricionistas y kinesiólogos: $1.304.520,92

Primera categoría: $1.186.222,82

Segunda categoría: $1.134.239,77

Tercera categoría: $1.103.193,70

Cuarta categoría: $1.030.994,48

Quinta categoría: $948.691,25

Escalas salariales – CCT 108/75 (Internación Domiciliaria)

Salario básico enero 2026

IA: $1.495.188,35

IB: $1.186.187,12

II A: $1.146.871,50

II B: $1.103.157,85

III: $1.082.945,01

IV: $1.041.071,51

V: $938.553,36

VI: $882.506,48

Los acuerdos rigen hasta el 31 de enero de 2026. En febrero, el gremio y las cámaras volverán a reunirse para negociar una nueva actualización salarial.