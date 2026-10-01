Paritarias UTEDYC: qué trabajadores tendrán aumento en octubre 2026

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) aplicará en octubre de 2026 un nuevo aumento para los trabajadores de gimnasios comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 738/16. El acuerdo firmado con la Cámara de Gimnasios de Argentina (CGA) establece una recomposición acumulativa del 5,28% entre agosto y octubre, con una última suba del 1,6% este mes.

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El entendimiento contempla tres incrementos consecutivos: 1,9% en agosto, 1,7% en septiembre y 1,6% en octubre. Al tratarse de aumentos acumulativos, cada tramo se calcula sobre los salarios básicos correspondientes al mes inmediatamente anterior.

Paritarias UTEDYC: cuánto cobran los trabajadores de gimnasios en octubre

Con la aplicación del último tramo del acuerdo, las escalas salariales correspondientes a octubre para los trabajadores de gimnasios quedan de la siguiente manera:

Categoría Salario octubre 2026 Supervisor $1.539.698 Coordinador Deportivo $1.425.858 Coordinador de Área $1.358.458 Guardavidas $1.747.093 Encargado de Mantenimiento $1.559.302 Personal Administrativo $1.287.697 Recepcionista, Vendedor o Promotor $1.173.642 Control de Acceso $1.167.304 Auxiliar de Mantenimiento o Vestuarista $1.188.640 Personal de Limpieza o Camareros $1.112.451

De esta manera, octubre completa el esquema de recomposición acordado para el período agosto-octubre.

Salarios de UTEDYC

Cuánto cobran por hora profesores, instructores y entrenadores

El acuerdo también establece los valores para los trabajadores de gimnasios cuya remuneración se determina por hora.

Los profesores de Educación Física con título que trabajen en establecimientos con más de cinco empleados tendrán un valor de $8.348 por hora. Para los profesionales titulados que se desempeñen en establecimientos de hasta cinco trabajadores, será de $7.914.

En tanto, los instructores y entrenadores tendrán establecido un valor de $7.295 por hora.

Cómo se aplica el aumento de UTEDYC

El acuerdo salarial entre UTEDYC y la Cámara de Gimnasios contempla una recomposición acumulativa del 5,28% distribuida de la siguiente manera:

Agosto: 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio.

Septiembre: 1,7% sobre los básicos correspondientes al 31 de agosto.

Octubre: 1,6% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre.

Debido a la fecha en la que se firmó el entendimiento, las diferencias salariales correspondientes a agosto deben ser reliquidadas y abonadas junto con los haberes de septiembre. El acta comenzó a tener vigencia desde el 18 de septiembre de 2026, independientemente del posterior trámite de homologación ante la autoridad laboral.

Cuánto cobran entidades deportivas

El entendimiento incluye una cláusula de absorción para el período comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de octubre. Según lo acordado, los incrementos establecidos podrán absorber, hasta su concurrencia, cualquier aumento, suma fija, ajuste o bono, remunerativo o no remunerativo, que pudiera disponerse mediante una norma legislativa o reglamentaria nacional para los trabajadores del sector privado.

Cuándo vuelve a reunirse UTEDYC por las paritarias

El acuerdo actual continúa la negociación que UTEDYC y la Cámara de Gimnasios habían iniciado durante el primer tramo del año. En junio, las partes habían acordado una recomposición acumulada del 8,75% para mayo, junio y julio, además de sumas no remunerativas que luego se incorporaron a los salarios básicos.

Ahora, el nuevo entendimiento fija otra instancia de revisión. UTEDYC y la Cámara de Gimnasios volverán a reunirse durante noviembre de 2026 para analizar la evolución de los salarios y definir las pautas para el cierre del período de negociación, previsto hasta el 31 de diciembre.