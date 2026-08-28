Aumento para empleados de UTEDYC: los salarios de agosto 2026, según categoría

Los trabajadores alcanzados por la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) recibieron en agosto de 2026 un aumento salarial del 2,1%, correspondiente a la inflación registrada en julio.

La actualización alcanza al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 804/23, que abarca a trabajadores de entidades deportivas y civiles, y fue acordada entre el gremio y las cámaras empresarias FEDEDAC y AREDA.

Además del incremento de agosto, el acuerdo introduce un cambio en la modalidad de actualización de los salarios: a partir de este mes, los haberes se ajustarán mensualmente de acuerdo con la inflación del mes anterior.

De esta manera, UTEDYC deja atrás para este convenio los acuerdos con porcentajes establecidos para períodos más extensos y adopta un mecanismo que busca reducir el desfasaje entre la evolución de los precios y los salarios.

Salarios con aumento en agosto

Aumento de UTEDYC: cuánto cobran los trabajadores en agosto 2026

Con la aplicación del aumento del 2,1%, los salarios básicos de agosto se ubican entre $1,5 millones y más de $2 millones, dependiendo de la categoría.

La nueva escala salarial quedó conformada de la siguiente manera:

Supervisión 1ª: $2.087.091.

$2.087.091. Supervisión 2ª: $1.933.139.

$1.933.139. Administrativo 1ª: $1.842.262.

$1.842.262. Administrativo 2ª: $1.764.317.

$1.764.317. Administrativo 3ª: $1.591.414.

$1.591.414. Maestranza y Servicio 1ª: $1.832.984.

$1.832.984. Maestranza y Servicio 2ª: $1.745.439.

$1.745.439. Maestranza y Servicio 3ª: $1.661.480.

$1.661.480. Maestranza y Servicio 4ª: $1.581.985.

$1.581.985. Maestranza y Servicio 5ª: $1.509.345.

De esta manera, Supervisión 1ª es la categoría con el básico más elevado, al superar los $2,08 millones mensuales, mientras que Maestranza y Servicio 5ª alcanza un básico de poco más de $1,5 millones.

UTEDYC: cuánto se paga por hora en agosto

El acuerdo también actualizó los valores correspondientes a los trabajadores remunerados por hora. Para agosto quedaron establecidos en $11.851 para el Grupo I, $11.487 para el Grupo II, $10.369 para el Grupo III y $10.022 para el Grupo IV.

También aumentó la compensación por gastos de teletrabajo, que pasó de $2.634 a $2.689 diarios. Según la escala salarial, se trata de una compensación de carácter no remunerativo y exenta del pago del Impuesto a las Ganancias.

UTEDYC cuánto cobran en agosto

Cómo serán los próximos aumentos de UTEDYC

Una de las principales novedades del acuerdo es que los salarios pasarán a actualizarse todos los meses según la inflación. El porcentaje aplicado sobre los haberes será equivalente a la variación del IPC correspondiente al mes inmediatamente anterior.

Así, el aumento del 2,1% de agosto refleja la inflación de julio, mientras que la próxima actualización dependerá del IPC de agosto. El mecanismo busca acortar el período entre el aumento de los precios y su traslado a las remuneraciones de los trabajadores comprendidos en el CCT 804/23.