La falsa "justicia social": el Gobierno va por una suba salarial que no subirá los sueldos

Mientras los trabajadores permanecen hundidos en una crisis de ingresos que amplía el plurimepleo precario, el Gobierno tiene la intención de llevar el piso de los salarios negociados en los convenios a poco más de un millón de pesos brutos. El falso impulso a la economía se explica porque incluso antes del primer semestre, la inmensa mayoría de los gremios se regían bajo sueldos mayores al monto que la Secretaría de Trabajo publicita como un logro.

Según el relevamiento que la consultora CP compartió en redes sociales, el anuncio "no parece ser una medida con mucho impacto". Para abril, tomando la categoría inferior, solo un convenio (Mestranza) estaba abajo de ese valor, por $10.000.

Prensa, administración pública nacional, trabajadores de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) y sueldos de piso de categoría son algunos de los sectores que podrían ver modificadas sus dinámicas salariales. Aún así, se trata de un piso que deberían fijar voluntariamente las partes en la negociación colectiva.

Especialistas en materia laboral consultados por este medio coincidieron en que el anuncio se trata de una estrategia de la Secretaría de Trabajo para subir sueldos mínimos atrasados, cuando desde el Ministerio de Economía no dan el visto bueno para aumentar con fuerza el salario mínimo vital y móvil, ahogado por debajo de los 400 mil pesos.

De hecho, el salario mínimo es la herramienta que tiene el Gobierno para orientar el rumbo de las paritarias. La reunión del Consejo del Salario que se desarrolló este viernes terminó en fracaso, ya que la pata empresaria ofreció un 1,8% de incremento para septiembre y otro 1,7% mensual de octubre hasta abril de 2027. Si La Libertad Avanza quisiera propulsar los sueldos, elevaría el parámetro para salir de estas cifras irrisorias.

¿Plan platita? La burla del Gobierno

El coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande, Hernán Herrera, sostuvo que el gobierno de Javier Milei "salió a la calle con un diagnóstico bastante extraño, la idea de que la falta de actividad y crecimiento es una instalación mediática y no una realidad palpable".

"De ese modo, vemos una serie de políticas inútiles en la realidad pero buscan traer la idea de justicia social. Hay un problema de contrato democrático ahí, como toda mentira de gobierno. La cuestión es que fondear bancos para créditos hipotecarios sólo puede impactar en los balances de los bancos y en los negocios inmobiliarios", analizó en diálogo con El Destape.

Y en el otro extremo, señaló: "A esto cabe sumar otra medida, que es la de ponerle un piso a los convenios, pero el valor es tan bajo que no va a mover el amperímetro salarial. El gobierno lo sabe, pero apunta a la comunicación antes que a la actividad concreta".

Mientras las paritarias siguen perdiendo

En julio, el promedio de las paritarias elaborado por CP registró una variación del 1,8%, por debajo de la inflación mensual (2,1%), generando una caída del poder adquisitivo (-0,3%). En esa línea el Índice de Salarios (IS) del INDEC mostró un estancamiento en mayo y junio, en línea con el comportamiento de los convenios. Así, se encuentra 4% por debajo de inicios de 2025.

Por su parte, los salarios efectivos (SIPA) volvieron a caer en junio (-0,9%) y respecto a enero de 2025 se sitúan 6% por debajo. "El IS y Convenios muestran un estancamiento, mientras que el SIPA sufre caídas importantes, reflejando el comportamiento que habían adelantado los indicadores", remarcó el documento. Esta situación ratifica que, a diferencia del pasado, la desinflación no trae recuperaciones reales.

Así, las paritarias vuelven a ubicarse en torno al techo de la pauta oficial del 2%. Los principales convenios cierran en un “sugerente” 1,9% mensual, exponiendo la existencia de la pauta.

La pauta marca los aumentos porcentuales, pero el resultado final está influenciado por las sumas fijas y su forma de absorción. El techo a las paritarias fue adaptándose -convalidando por detrás- al contexto de precios (del 1- 1,5% en el segundo semestre de 2025 al 2% en 2026) pero no permitió recuperaciones por medio de porcentajes por encima de la inflación. La política salarial sigue siendo una pieza clave en la política antiinflacionaria del gobierno.

El contexto de una pauta salarial muy exigente con una inflación volátil llevó a la generalización de sumas fijas, lo cual genera una heterogeneidad salarial muy grande entre sectores, dependiente del monto de la suma fija y tipo (extra u ordinaria, remunerativa o no remunerativa); saltos discretos que hacen que las recuperaciones sean esporádicas; y negociaciones con mayores distorsiones por falta de claridad en los impactos, en particular por la combinación con aumentos porcentuales, los montos de las sumas fijas y la forma que termina teniendo la incorporación de las mismas en el básico.