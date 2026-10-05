Paritarias UOM hoy: últimas noticias y cómo quedan las escalas salariales para octubre 2026

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aplica desde el 1° de octubre de 2026 una nueva escala salarial para los trabajadores de la Rama 17 y otras actividades metalmecánicas comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75. La actualización contempla un aumento del 4% sobre los salarios básicos, eleva el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) a $1.160.976 e incluye la última cuota de $70.000 de la compensación extraordinaria acordada en paritarias.

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El incremento forma parte del acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo entre el gremio y las cámaras empresarias, que estableció una pauta acumulativa para el período comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027.

Paritarias UOM: cuánto cobran los metalúrgicos en octubre 2026

Para los trabajadores jornalizados de la Rama 17, los nuevos salarios básicos por hora quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría Básico por hora Ingresante $4.665,41 Operario Calificado $5.054,03 Medio Oficial $5.447,03 Operario Especializado $5.827,06 Operario Especializado Múltiple $6.160,40 Oficial $6.445,08 Oficial Múltiple $6.942,35 Oficial Superior CNC $6.942,35 Oficial Múltiple Superior CNC $7.428,88

Además de los básicos correspondientes a cada categoría, el Ingreso Mínimo Global de Referencia se ubica en $1.160.976 desde octubre.

Salarios confirmados en octubre

UOM: escala salarial para administrativos, técnicos y auxiliares

La actualización también modifica los salarios básicos del personal mensualizado. Para el Grupo A, correspondiente a los administrativos, la escala de octubre es:

Categoría Básico mensual Administrativo de 1ª $901.251,29 Administrativo de 2ª $1.000.218,13 Administrativo de 3ª $1.154.899,99 Administrativo de 4ª $1.261.330,39

En el Grupo B, correspondiente al personal técnico, los salarios básicos van desde $901.251,29 para Técnico de 1ª hasta $1.381.074,47 para Técnico de 6ª. Para los trabajadores del Grupo C, los valores son de $866.985,94 para Auxiliar de 1ª, $943.543,99 para Auxiliar de 2ª y $1.073.763,49 para Auxiliar de 3ª.

Cuánto cobran otras categorías metalúrgicas

El acuerdo también establece escalas específicas para otras ramas y actividades incluidas en el convenio, entre ellas ascensores, herrería de obra y carpintería metálica. En la Rama 3 de Ascensores, el Oficial Calibrador de 1ª tiene un básico de $8.496,28 por hora, mientras que para el Oficial Montador el valor es de $7.126,09.

En la Rama 16, que comprende herrería de obra y carpintería metálica, las categorías de oficiales como carpintero metálico, herrero, soldador, tornero, fresador, mecánico y electricista tienen un básico de $6.439,33 por hora.

A estos valores pueden sumarse los adicionales contemplados en el CCT 260/75. En octubre, el adicional por título técnico y por título secundario es de $24.699,49, mientras que el correspondiente a idiomas asciende a $13.963,28.

Cuánto cobran metalúrgicos

Además del aumento sobre los básicos, los metalúrgicos reciben en octubre la tercera y última cuota de $70.000 correspondiente al bono extraordinario de $210.000 acordada por el período abril-julio de 2026.

Después del incremento del 4% de octubre, el cronograma paritario prevé nuevas actualizaciones en los próximos meses. Según el acuerdo homologado, habrá otro 4% de aumento en diciembre de 2026, seguido por un 2% en enero de 2027 y un 3,5% en marzo de 2027. De esta manera, la escala que entra en vigencia en octubre constituye un nuevo tramo del esquema salarial acordado por la UOM y las cámaras empresarias para el período abril de 2026-marzo de 2027.